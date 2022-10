Brighton remizoval na pôde Liverpoolu 3:3, Trossard dal hetrik

Premier League - 9.kolo:



AFC Bournemouth - FC Brentford 0:0







Crystal Palace - FC Chelsea 1:2 (1:1)



Góly: 7. Edouard - 38. Aubameyang, 90. Gallagher







FC Fulham - Newcastle United 1:4 (0:3)



Góly: 88. Reid - 33. a 58. Almiron, 11. Wilson, 43. Longstaff. ČK: 8. Chalobah (Fulham)



/M. Rodák (Fulham) bol na lavičke náhradníkov/







FC Liverpool - Brighton & Hove Albion 3:3 (1:2)



Góly: 33. a 54. Firmino, 63. Webster (vlastný) - 4. a 18. a 84. Trossard







FC Southampton - FC Everton 1:2 (0:0)



Góly: 49. Aribo - 52. Coady, 54. McNeil







Arsenal Londýn - Tottenham Hotspur 3:1 (1:1)



Góly: 20. Partey, 49. Jesus, 67. Xhaka - 31. Kane (z 11 m). ČK: 62. Royal (Tottenham)

Liverpool 1. októbra (TASR) - Futbalisti Liverpoolu remizovali v sobotnom zápase 9. kola Premier League s Brightonom 3:3. O všetky góly hostí sa postaral Leandro Trossard – najprv zariadil vedenie 2:0 a hetrik zavŕšil v závere, keď vyrovnal na 3:3. Domáci tak zaznamenali už štvrtú remízu v sezóne, na konte majú len dve výhry a patrí im deviate miesto.Hostia viedli o dva góly už po 20 minútach. Vyrovnanie zariadil dvoma presnými zásahmi Roberto Firmino. Do vedenia poslal Liverpool obranca Adam Webster, od ktorého sa lopta odrazila do vlastnej brány pri rohovom kope. V 83. minúte však opäť úradoval belgický stredopoliar Trossard a brankára Alissona prekonal strelou od brvna.V londýnskom derby si upevnil vedenie Arsenal, ktorý vyhral nad Tottenhamom 3:1. Skóre otvoril v 20. minúte Thomas Partey – Huga Llorisa prekonal strelou do pravého horného rohu. Po polhodine hry vyrovnal z pokutového kopu Harry Kane, no hneď po prestávke poslal domácich opäť do vedenia Gabriel Jesus. Po červenej karte pre obrancu hostí Emersona Royala poistil víťazstvo Arsenalu Granit Xhaka.Tréner "Spurs" Antonio Conte pristúpil následne k štyrom striedaniam, na prvej prehre Tottenhamu v sezóne to však nič nezmenilo. "Gunners" nebodovali v tejto sezóne naplno len raz – na začiatku septembra prehrali na pôde Manchestru United 1:3. Druhý Manchester City za ním zaostáva o štyri body, no má zápas k dobru.Jednoznačný priebeh malo stretnutie medzi Fulhamom a Newcastlom, hostia zvíťazili 4:1 aj vďaka dvom gólom paraguajského krídelníka Miguela Almirona. Nováčik bol už od 8. minúty v početnej nevýhode, keď Nathaniel Chalobah dostal červenú kartu za podkopnutie. V úplnom závere naopak rozhodla o svojom víťazstve Chelsea, ktorá vyhrala na ihrisku Crystal Palace 2:1. Štvrtý triumf v sezóne a posun na piate miesto zaistil v 90. minúte Conor Gallagher.