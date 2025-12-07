Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Crystal Palace vyhralo na pôde Fulhamu 2:1, v závere rozhodol Guehi

Snímka zo zápasu FC Brighton - West Ham United. Foto: TASR/AP

Skóre otvoril za hostí v 20. minúte Eddie Nketiah.

Autor TASR
,aktualizované 
Londýn 7. decembra (TASR) - Futbalisti Brightonu si s West Hamom rozdelili body v nedeľňajšom dueli 15. kola anglickej Premier League po remíze 1:1. Hostí z Londýna poslal v 73. minúte do vedenia Jarrod Bowen, ale v prvej minúte nadstaveného času vyrovnal Georginio Rutter. „Kladivári“ tak neukončili čakanie na víťazstvo, ktoré po dueli na pôde „čajok“ trvá štyri zápasy.

Crystal Palace bodovalo naplno v londýnskom súboji na pôde Fulhamu po výhre 2:1. Skóre otvoril za hostí v 20. minúte Eddie Nketiah, v 38. minúte vyrovnal Harry Wilson a v 87. minúte rozhodol kapitán „orlov“ Marc Guehi.



Premier League - 15. kolo:

FC Fulham - Crystal Palace 1:2 (1:1)

Góly: 38. Wilson - 20. Nketiah, 87. Guehi



FC Brighton - West Ham United 1:1 (0:0)

Góly: 90.+1 Rutter - 73. Bowen
.

