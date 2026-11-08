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Brighton zdolal Brentford, Chelsea prehrala v Sunderlane
Na štvrté miesto poskočil Liverpool, ten uspel na ihrisku Crystal Palace 3:1.
Autor TASR
Londýn 8. novembra (TASR) - Futbalisti Brightonu zvíťazili v 10. kole Premier League na domácom ihrisku nad Brentfordom 2:0 a vyšplhali sa na 2. miesto tabuľky. Ich triumf zariadili Diego Gomez a Pascal Gross.
Hostia hrali už od 21. minúty bez Igora Thiaga, ktorý odstal červenú kartu za úder protihráča. „Čajky“ zaknihovali siedme víťazstvo v sezóne a s 26 gólmi majú najlepšiu ofenzívu v lige.
Na štvrté miesto poskočil Liverpool, ten uspel na ihrisku Crystal Palace 3:1. Domáci tak klesli na posledné miesto. „The Reds“ preskočili Chelsea, ktorá neuspela v Sunderlande, domáci sa naopak odpútali od dna a po premenenej penalte Enza Le Feeho zvíťazili 1:0.
Štvrté víťazstvo po sebe zaznamenal Bournemouth, na ihrisku Ipswichu zvíťazil 2:1.
Hostia hrali už od 21. minúty bez Igora Thiaga, ktorý odstal červenú kartu za úder protihráča. „Čajky“ zaknihovali siedme víťazstvo v sezóne a s 26 gólmi majú najlepšiu ofenzívu v lige.
Na štvrté miesto poskočil Liverpool, ten uspel na ihrisku Crystal Palace 3:1. Domáci tak klesli na posledné miesto. „The Reds“ preskočili Chelsea, ktorá neuspela v Sunderlande, domáci sa naopak odpútali od dna a po premenenej penalte Enza Le Feeho zvíťazili 1:0.
Štvrté víťazstvo po sebe zaznamenal Bournemouth, na ihrisku Ipswichu zvíťazil 2:1.
10. kolo Premier League:
Brighton & Hove Albion – FC Brentford 2:0 (2:0)
Góly: 15. Gomez, 42. Gross (z 11 m). ČK: 21. Thiago (Brentford)
Crystal Palace – FC Liverpool 1:3 (0:1)
Góly: 90.+5 Nketiah (z 11 m) - 40. Mac Allister, 54. Wirtz, 89. Isak
Ipswich Town – AFC Bournemouth 1:2 (0:1)
Góly: 73. Clarke (z 11 m) - 5. Evanilson, 46. Davis (vlastný)
AFC Sunderland – FC Chelsea 1:0 (1:0)
Gól: 36. Le Fee (z 11 m)
Brighton & Hove Albion – FC Brentford 2:0 (2:0)
Góly: 15. Gomez, 42. Gross (z 11 m). ČK: 21. Thiago (Brentford)
Crystal Palace – FC Liverpool 1:3 (0:1)
Góly: 90.+5 Nketiah (z 11 m) - 40. Mac Allister, 54. Wirtz, 89. Isak
Ipswich Town – AFC Bournemouth 1:2 (0:1)
Góly: 73. Clarke (z 11 m) - 5. Evanilson, 46. Davis (vlastný)
AFC Sunderland – FC Chelsea 1:0 (1:0)
Gól: 36. Le Fee (z 11 m)