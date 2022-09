Brighton zdolal v šiestom kole Premier League Leicester 5:2

Premier League - 6. kolo:



Manchester United - Arsenal Londýn 3:1 (1:0)



Góly: 35. Antony, 66. a 75. Rahsford - 60. Saka





/brankár Martin Dúbravka (Manchester United) bol na lavičke náhradníkov/



Brighton & Hove Albion - Leicester City 5:2 (2:2)



Góly: 10. Thomas (vl.), 15. Caicedo, 64. Trossard, 71. a 90.+7 MacAllister (prvý z 11m) - 1. Iheanacho, 33. Daka

Londýn 4. septembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United zvíťazili v šlágri 6. kola anglickej Premier League nad Arsenalom Londýn 3:1. Bolo to pre nich štvrté víťazstvo po sebe, ktoré zároveň znamenalo prvú prehru pre Arsenal. Londýnsky klub je naďalej na 1. mieste Premier League, Manchester poskočil na 5. priečku. Slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorý nedávno prišiel do Manchestru United, bol v pozícii náhradníka.United išli do vedenia v 35. minúte gólom Brazílčana Antonyho, pre ktorého to bol prvý ligový zápas po príchode z Ajaxu Amsterdam. V 60. minúte vyrovnal Bukayo Saka, no už o šesť minút Marcus Rashford vrátil domácim tesný náskok. Ten istý hráč v 75. minúte uzavrel skóre.Futbalisti Brightonu zvíťazili v nedeľňajšom zápase anglickej Premier League nad Leicesterom 5:2. Po 6. kole majú na konte 13 bodov a priebežne sú na 4. mieste tabuľky. Pre Leicester je to už piata prehra po sebe, po ktorej má na konte naďalej iba jeden bod a je na poslednom 20. mieste.