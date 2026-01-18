< sekcia Šport
Brignoneová by sa mohla vrátiť v obrovskom slalome v Kronplatzi
Tridsaťpäťročná Brignoneová nepretekala od apríla, keď po páde na národnom šampionáte utrpela dvojitú zlomeninu nohy.
Autor TASR
Rím 18. januára (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová by sa v utorok 20. januára mohla vrátiť do súťažného kolotoča. Talianska federácia zimných športov (FISI) zaradila dvojnásobnú celkovú víťazku Svetového pohára (2020, 2025) do tímu pre obrovský slalom v Kronplatzi.
FISI vo vyhlásení uviedla, že úradujúca majsterka sveta v obrovskom slalome najprv absolvuje niekoľko tréningových jázd pred utorňajšími pretekmi v Dolomitoch a až potom sa rozhodne, či bude prvýkrát v tejto sezóne súťažiť.
Tridsaťpäťročná Brignoneová nepretekala od apríla, keď po páde na národnom šampionáte utrpela dvojitú zlomeninu nohy. Stalo sa jej to krátko po konci triumfálnej sezóny vo SP. A hoci by sa mala predstaviť na domácich zimných olympijských hrách, ktoré sa začnú o necelé tri týždne, stále hrozí, že na hry v Miláne a Cortine d´Ampezzo dorazí bez jediného súťažného štartu v tomto ročníku.
Brignoneová bude jednou zo štyroch talianskych vlajkonosičiek počas slávnostného otvorenia ZOH, ktoré sa uskutoční 6. februára na štadióne San Siro v Miláne. Informovala o tom agentúra AFP.
