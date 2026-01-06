< sekcia Šport
Brignoneová možno pred olympiádou neabsolvuje už žiadne preteky
Po páde v obrovskom slalome na národnom šampionáte utrpela viacnásobnú zlomeninu ľavej nohy.
Autor TASR
Rím 6. januára (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová možno pred ZOH 2026 neabsolvuje už žiadne preteky. Dvojnásobná držiteľka veľkého glóbusu za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári pauzuje od apríla minulého roka.
Po páde v obrovskom slalome na národnom šampionáte utrpela viacnásobnú zlomeninu ľavej nohy. Iba pred niekoľkými dňami sa vrátila do tréningového procesu talianskeho tímu. „Rada by som pred zimnou olympiádou absolvovala nejakú generálku. Všetko sa však bude odvíjať od toho, ako sa budem na svahu cítiť. Tréning je jedna vec, ale súťažný kolotoč je niečo úplne iné. Chýbajú mi odjazdené kilometre," priznala Brignoneová v rozhovore pre Sky Sports.
Tridsaťpäťročná Talianka má na konte olympijské striebro a dva bronzy. Ak sa stihne vrátiť do februárových hier v Miláne a Cortine d´ Ampezzo, bude to pre špecialistku na obrovský slalom už piata účasť pod piatimi kruhmi.
