< sekcia Šport
Brignoneová po triumfe v super-G má zlato aj z obráku
Tridsaťpäťročná Brignoneová sa do súťažného diania v tejto sezóne vrátila po zranení, no dokázala sa dostať do výbornej formy.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 15. februára (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová sa stala víťazkou obrovského slalomu na zimných olympijských hrách 2026. V cieli mala po dvoch kolách výrazný náskok 62 stotín sekundy pred Švédkou Sarou Hectorovou i Nórkou Theou Louise Stjernesundovou. Obe severanky získali striebro. Brignoneová už na ZOH 2026 vyhrala aj super-G. Jediná slovenská zástupkyňa v pretekoch Rebeka Jančová nedokončila 1. kolo.
Tridsaťpäťročná Brignoneová sa do súťažného diania v tejto sezóne vrátila po zranení, no dokázala sa dostať do výbornej formy. Na domácej olympiáde skompletizovala svoju medailovú zbierku z obrovského slalomu spod piatich kruhov. Na konte už má aj striebro z Pekingu 2022 a bronz z Pjongčangu 2018. Ako prvá talianska lyžiarka dokázala na jedných ZOH získať viac ako jedno zlato.
Skúsená Talianka na dobre pripravenej trati za ideálneho slnečného počasia dominovala. Za ňou sa odohrával mimoriadne vyrovnaný boj. Medzi konečnou druhou a desiatou priečkou bol napokon rozdiel iba 25 stotín sekundy. Hectorová a Stjernesundová kuriózne zaznamenali identický čas v prvom i druhom kole a spoločne sa posunuli zo štvrtej priečky na striebornú. Švédka neobhájila zlato z Pekingu, no získala druhý cenný kov pod piatimi kruhmi. Nórka mala doteraz na konte iba bronz z tímovej súťaže spred štyroch rokov.
Líderka disciplíny vo Svetovom pohári a víťazka štyroch obrovských slalomov v sezóne Rakúšanka Julia Scheibová urobila v 1. kole výraznú chybu a patrila jej až 11. pozícia. V druhom kole sa dokázala zlepšiť na konečné 5. miesto (+0,69). Vedúca žena boja o veľký krištáľový glóbus Američanka Mikaela Shiffrinová figurovala po prvej jazde na 7. priečke a nakoniec klesla až na konečnú 11. s odstupom +0,92. Nemka Lena Dürrová neudržala druhé miesto po 1. kole a patrila jej 9. priečka (+0,81).
Jančová vypadla v „obráku“ rovnako ako pred štyrmi rokmi v Pekingu. „Chcela som na hornej strmej časti nabrať čo najväčšiu rýchlosť. Keď som sa však agresívne oprela, jemne som si pristúpila vnútornú lyžu a následne ma to stočilo. Bola to moja chyba a veľmi ma to mrzí. Najmä pre to, že som bola dobre nastavená a tréningy boli dobré. Každé preteky sú o tom ísť na limit, inak z toho dobrý čas nebude. S rizikom prichádzajú výpadky. Jednoducho som to nezvládla,“ pripustila 22-ročná slovenská reprezentantka pre STVR.
Tridsaťpäťročná Brignoneová sa do súťažného diania v tejto sezóne vrátila po zranení, no dokázala sa dostať do výbornej formy. Na domácej olympiáde skompletizovala svoju medailovú zbierku z obrovského slalomu spod piatich kruhov. Na konte už má aj striebro z Pekingu 2022 a bronz z Pjongčangu 2018. Ako prvá talianska lyžiarka dokázala na jedných ZOH získať viac ako jedno zlato.
Skúsená Talianka na dobre pripravenej trati za ideálneho slnečného počasia dominovala. Za ňou sa odohrával mimoriadne vyrovnaný boj. Medzi konečnou druhou a desiatou priečkou bol napokon rozdiel iba 25 stotín sekundy. Hectorová a Stjernesundová kuriózne zaznamenali identický čas v prvom i druhom kole a spoločne sa posunuli zo štvrtej priečky na striebornú. Švédka neobhájila zlato z Pekingu, no získala druhý cenný kov pod piatimi kruhmi. Nórka mala doteraz na konte iba bronz z tímovej súťaže spred štyroch rokov.
Líderka disciplíny vo Svetovom pohári a víťazka štyroch obrovských slalomov v sezóne Rakúšanka Julia Scheibová urobila v 1. kole výraznú chybu a patrila jej až 11. pozícia. V druhom kole sa dokázala zlepšiť na konečné 5. miesto (+0,69). Vedúca žena boja o veľký krištáľový glóbus Američanka Mikaela Shiffrinová figurovala po prvej jazde na 7. priečke a nakoniec klesla až na konečnú 11. s odstupom +0,92. Nemka Lena Dürrová neudržala druhé miesto po 1. kole a patrila jej 9. priečka (+0,81).
Jančová vypadla v „obráku“ rovnako ako pred štyrmi rokmi v Pekingu. „Chcela som na hornej strmej časti nabrať čo najväčšiu rýchlosť. Keď som sa však agresívne oprela, jemne som si pristúpila vnútornú lyžu a následne ma to stočilo. Bola to moja chyba a veľmi ma to mrzí. Najmä pre to, že som bola dobre nastavená a tréningy boli dobré. Každé preteky sú o tom ísť na limit, inak z toho dobrý čas nebude. S rizikom prichádzajú výpadky. Jednoducho som to nezvládla,“ pripustila 22-ročná slovenská reprezentantka pre STVR.