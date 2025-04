Brignoneová sa nevráti skôr než o 4 až 5 mesiacov, cieľom sú ZOH

Miláno 14. apríla (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová nepočíta s tým, že sa po viacnásobnej zlomenine a operácii nohy vráti na svahy skôr než za štyri či päť mesiacov. Celková víťazka alpského Svetového pohára 2024/2025 i hodnotenia dvoch disciplín a majsterka sveta v obrovskom slalome, ktorá sa zranila počas nedávneho národného šampionátu, to uviedla po tom, ako v pondelok začala s rehabilitáciou.



"Neviem, kedy budem schopná sa opäť postaviť na lyže, nevedia to ani lekári. Všetko bude závisieť od rehabilitácie, ako sa to bude hojiť. Skôr než za štyri či päť mesiacov to nepripadá do úvahy, to je nemožné," vyhlásila 34-ročná Talianka, ktorá pred týždňom opustila nemocnicu v Miláne. V nej podstúpila operáciu zlomeniny holennej i lýtkovej kosti na ľavej nohe. Zranenie utrpela v obrovskom slalome počas národného šampionátu vo Val di Fassa. Pri páde si pretrhla aj predný skrížený väz v kolene, ktorý však bude musieť počkať. „Najprv musíme myslieť na kosti, až potom na zvyšok. O 45 dní bude mať kontrolné CT vyšetrenia a potom uvidíme, čo ďalej.“



Naďalej si dáva za cieľ štartovať na ZOH 2026 na domácej pôde v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktoré sa začnú o deväť mesiacov. Brignoneová, ktorá by mala byť na športovom sviatku jednou z hlavných hviezd, verí, že štart olympiády stihne. „Nemôžem povedať, že na hry nemyslím, ale teraz sa koncentrujem na niečo úplne iné. Radšej by som preferovala tréning s tímom, testovanie výstroja, oslavy vydarenej sezóny a potom by som išla na dovolenku. Som si istá, že sa vrátim k spôsobu života, ktorý milujem. Je to ďalšia výzva v mojom živote a kariére, musím sa naučiť to akceptovať,“ citovala ju agentúra AFP.



Brignoneová dokázala v uplynulej zime vo Svetovom pohári vyhrať desať pretekov v troch rôznych disciplínach. Z toho päť víťazstiev si pripísala v obrovskom slalome, v ktorom triumfovala aj na februárových MS v Saalbachu. Okrem veľkého krištáľového glóbusu za celkové prvenstvo vo SP získala aj dve malé gule za obrovský slalom a zjazd. Ako najúspešnejšia talianska zjazdárka má na konte 37 víťazstiev v prestížnom seriáli.