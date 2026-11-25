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Brignoneová sa rozhodla ukončiť aktívnu kariéru
Brignoneová sa iba v utorok 24. novembra v Cervinii opäť postavila na lyže. Od operácie, pri ktorej jej z ľavého kolena odstránili platničku a skrutky, uplynulo 91 dní.
Autor TASR,aktualizované
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Rím 25. novembra (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová sa rozhodla ukončiť aktívnu kariéru. Dvojnásobná olympijská víťazka sa odhodlala k tomuto kroku pre pretrvávajúce problémy s nohou. Informoval o tom taliansky denník Gazzetta dello Sport.
Brignoneová sa iba v utorok 24. novembra v Cervinii opäť postavila na lyže. Od operácie, pri ktorej jej z ľavého kolena odstránili platničku a skrutky, uplynulo 91 dní. Návrat na sneh začala niekoľkými voľnými jazdami na lyžiach na obrovský slalom. V stredu však oznámila, že končí kariéru. „Rozhodla som sa, že skončím s vrcholovým športom. Noha ma stále veľmi bolí, preto už nebudem súťažiť,“ uviedla najúspešnejšia talianska alpská lyžiarka v histórii prostredníctvom videa.
Zranila sa v apríli 2025 na majstrovstvách Talianska. Utrpela zlomeniny hornej kĺbovej plochy píšťaly a hlavičky ihlice s posunom úlomkov a roztrhla si predný skrížený väz. Jej následný návrat sa zapísal do dejín lyžovania. Stihla sa zotaviť natoľko, že na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo bola jednou z vlajkonosičiek Talianska a získala zlato v super-G aj v obrovskom slalome.
Brignoneová sa iba v utorok 24. novembra v Cervinii opäť postavila na lyže. Od operácie, pri ktorej jej z ľavého kolena odstránili platničku a skrutky, uplynulo 91 dní. Návrat na sneh začala niekoľkými voľnými jazdami na lyžiach na obrovský slalom. V stredu však oznámila, že končí kariéru. „Rozhodla som sa, že skončím s vrcholovým športom. Noha ma stále veľmi bolí, preto už nebudem súťažiť,“ uviedla najúspešnejšia talianska alpská lyžiarka v histórii prostredníctvom videa.
Zranila sa v apríli 2025 na majstrovstvách Talianska. Utrpela zlomeniny hornej kĺbovej plochy píšťaly a hlavičky ihlice s posunom úlomkov a roztrhla si predný skrížený väz. Jej následný návrat sa zapísal do dejín lyžovania. Stihla sa zotaviť natoľko, že na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo bola jednou z vlajkonosičiek Talianska a získala zlato v super-G aj v obrovskom slalome.