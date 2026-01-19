< sekcia Šport
Brignoneová sa vráti v Kronplatzi, ZOH sú stále otvorené
Ženské súťaže v alpskom lyžovaní budú prebiehať v Cortine d'Ampezzo, odštartujú 8. februára zjazdom a vyvrcholia o 10 dní neskôr slalomom.
Autor TASR
Miláno 19. januára (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová potvrdila, že sa v utorok predstaví v obrovskom slalome Svetového pohára v Kronplatzi, čo budú jej prvé súťažné preteky po deväťmesačnej pauze. Dvojnásobná celková víťazka SP však priznala, že stále nevie, či sa zúčastní na domácich zimných olympijských hrách.
Účasť 35-ročnej zjazdárky na februárových ZOH je otázna od zranenia, ktoré utrpela vlani v apríli na národnom šampionáte. Štartovala v ňom po konci úspešnej hlavnej sezóny, počas ktorej získala veľký krištáľový glóbus i titul majsterky sveta v obrovskom slalome. Pri ťažkom páde utrpela viacnásobnú zlomeninu ľavej nohy.
„Nemyslím si, že by si ktorýkoľvek športovec mohol povedať, že sa zúčastní na olympijských hrách, kým si nevytiahne lyžiarske palice, najmä v našom športe. Bol by to tak trochu hriech,“ povedala Brignoneová podľa AFP. „Samozrejme, môže sa stať čokoľvek a nemôžete vedieť, či sa to stane. Takže momentálne stále neviem, či budem (na olympiáde) štartovať.“
Brignoneová, jedna z talianskych vlajkonosičiek na ZOH 2026, povedala, že utorkový „obrák“ jej poslúži ako test jej momentálnych schopností. Priznala, že stále cíti bolesť v ľavej nohe. „Odo dňa, keď som sa zranila, som nemala jediný deň bez toho, aby som necítila bolesť, dokonca ani len pri každodennej práci,“ povedala Brignoneová. „Určite ju cítim, keď lyžujem, okolo holennej kosti, v polovici holennej kosti a nad ňou, v lýtkovej kosti i v kolene, vlastne všade. Niektoré dni cítim bolesť viac ako iné a niektoré dni som nemohla lyžovať.“
Dvojnásobná majsterka sveta dodala, že si na utorkové preteky nestanovila žiadne konkrétne ciele: „Vraciam sa do súťažného diania po dlhom čase. Už to, že som vôbec vytiahla lyžiarske palice, je pre mňa veľká vec. Keď som sa minulý rok zranila, nebola som si istá, či by som ich ešte niekedy vybrala na preteky, ani na tréning. Takže si myslím, že môžem vyhlásiť, že som vyhrala.“
