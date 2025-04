Brignoneová spadla počas národného šampionátu, skončila v nemocnici

Rím 3. apríla (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová mala počas národného šampionátu vo Val di Fassa nepríjemný pád v obrovskom slalome. Držiteľka veľkého krištáľového glóbusu pre celkovú víťazku uplynulej sezóny Svetového pohára utrpela nešpecifikované zranenia, zo zjazdovky ju vrtuľník transportoval do miestnej nemocnice.



Podľa agentúry AFP Brignoneová viedla po 1. kole "obráku". V druhom však narazila do jednej z bránok, stratila rovnováhu a spadla na trať. Tridsaťštyriročnú Talianku previezli do nemocnice, kde sa mala podrobiť vyšetreniam.



Brignoneová má v zbierke už dva veľké glóbusy za celkové prvenstvo vo SP (2020, 2025), okrem toho aj päť malých - dva za obrovský slalom, jeden za alpskú kombináciu, za super-G a zjazd. Je dvojnásobná majsterka sveta, z MS má celkovo päť cenných kovov (2-3-0), ďalšie tri medaily získala na OH (0-1-2). Na budúcoročných OH v Miláne a Cortine by mala patriť medzi najväčšie medailové nádeje organizátorskej krajiny.