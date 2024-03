Brignoneová triumfovala v obráku v Are

výsledky:



1. Federica Brignoneová (Tal.) 2:11,02 min., 2. Sara Hectorová (Švéd.) +0,33 s), 3. Lara Gutová Behramiová (Švaj.) +0,40, 4. Marta Bassinová (Tal.) +1,47, 5. Thea Louise Stjernesundová (Nór.) +1,49, 6. Julia Scheibová (Rak.) +1,70, 7. Clara Direzová (Fr.) +1,78, 8. Mina Fürst Holtmannová (Nór.) +1,87, 9. Franziska Gritschová (Rak.) +2,08, 10. Paula Moltzanová (USA) +2,09







hodnotenie obrovského slalomu:



1. Gutová Behramiová 745 b, 2. Brignoneová 650, 3. Hectorová 561, 4. Mikaela Shiffrinová (USA) 429, 5. Alice Robinsonová (N. Zél.) 412, 6. Valerie Grenierová (Kan.) 327, 7. Petra VLHOVÁ (SR) 297







celkové hodnotenie SP:



1. Gutová Behramiová 1654 b, 2. Brignoneová 1368, 3. Shiffrinová 1209, 4. Hectorová 860, 5. VLHOVÁ 802, 6. Sofia Goggiová (Tal.) 792

Are 9. marca (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová triumfovala v sobotných pretekoch Svetového pohára v obrovskom slalome. Vo švédskom stredisku Are zvíťazila pred domácou Sarou Hectorovou (+0,33 s) a Švajčiarkou Larou Gutovou Behramiovou (+0,40).Brignoneová získala svoj 26. triumf vo SP a stále živí nádej na zisk malého glóbusu. V hodnotenístráca na Gutovú Behramiovú 95 bodov.uviedla 33-ročná Talianka.V celkovom hodnotení stráca Brignoneová na Švajčiarku 286 bodov. Gutová Behramiová bude z vedúcej pozície bojovať aj o sezónne trofeje za zjazd a super-G a má najväčšiu šancu získať svoj druhý veľký glóbus celkovej víťazky SP. Do konca sezóny čaká na lyžiarky päť súťaží. Tretia Američanka Mikaela Shiffrinová stráca 445 bodov a po zranení kolena by sa mala vrátiť do súťažného kolotoča v nedeľnom slalome. V tejto disciplíne vedie celkové poradie so 630 bodmi pred Slovenkou Petrou Vlhovou (505), ktorú však vyradilo do konca sezóny zranenie kolena.V prvom kole lyžiarky obmedzovali ťažké podmienky, fúkal vietor a snežilo, v druhom už bola na svahu výborná viditeľnosť. Brignoneová predviedla výbornú jazdu bez výrazných chýb, hoci vo vrchnej časti trate sa nevyhla zaváhaniu. Potom však pustila lyže a vďaka najrýchlejšiemu 2. kolu mohla oslavovať triumf. Talianka sa predstaví vo švédskom stredisku aj v nedeľnom slalome.