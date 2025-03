Brignoneová triumfovala v super-G: Dala som do toho všetko

Svetový pohár v nórskom Kvitfjelli - ženy, super-G:



1. Federica Brignoneová (Tal.) 1:30,11 min., 2. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,06 s, 3. Sofia Goggiová (Tal.) +0,09, 4. Alice Robinsonová (N.Zél.) +0,22, 5. Kajsa Vickhoffová Lieová (Nór.) +0,27, 6. Ester Ledecká (ČR) +0,32, 7. Romane Miradoliová (Fr.) +0,38, 8. Stephanie Venierová (Rak.) +0,39, 9. Elena Curtoniová (Tal.) +0,64, 10. Kira Weidleová-Winkelmannová (Nem.) +0,66







celkové poradie SP (po 27 z 36 súťaží):



1. Brignoneová 1194 b., 2. Gutová-Behramiová 943, 3. Goggiová 771, 4. Zrinka Ljutičová (Chor.) 753, 5. Sara Hectorová (Švéd.) 666, 6. Camille Rastová (Švaj.) 662







poradie v super-G (po 6 z 9):



1. Gutová-Behramiová 465, 2. Brignoneová 410, 3. Goggiová 306, 4. Lieová 252, 5. Lauren Macugová (USA) 222, 6. Curtoniová 202

Kvitfjell 2. marca (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová triumfovala v nedeľnom super-G Svetového pohára v nórskom Kvitfjelli. Vo vyrovnaných pretekoch zvíťazila s náskokom šiestich stotín sekundy pred Larou Gutovou-Behramiovou zo Švajčiarska, tretia skončila ďalšia Talianka Sofia Goggiová (+0,09 s). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.Tridsaťštyriročná Brignoneová potvrdila pozíciu líderky celkovej klasifikácie. V tejto sezóne zaznamenala už ôsmy triumf. Zároveň si pripísala dvanáste prvenstvo v tejto disciplíne, čím vyrovnala v historických tabuľkách super-G na piatom mieste Francúzku Carole Merleovú. Pre Talianku to bolo 35. víťazstvo v kariére a 80. pódium v prestížnom seriáli.uviedla podľa agentúry APA Brignoneová, ktorá ako prvá v tomto ročníku triumfovala v dvoch super-G.Talianka na olympijskej zjazdovke z roku 1994 predviedla takmer dokonalú jazdu, keď držala optimálnu líniu. Po treťom medzičase síce mala problémy, ale okamžite to napravila a stihla sa zmestiť do ďalšej bránky. Líderka disciplíny Gutová-Behramiová napriek najrýchlejšej záverečnej pasáži nestačila na svoju súperku. V poradí super-G však vedie o 55 bodov pred Brignoneovou. Rozostupy v cieli boli veľmi tesné, keďže prvá desiatka bolo v rozmedzí 66 stotín sekundy. Nemka Emma Aicherová, ktorá skončila v zjazdoch v Kvitfjelli na druhom a prvom mieste, preteky nedokončila.Najbližšie sa lyžiarky predstavia budúci víkend vo švédskom Are, kde je na programe obrovský slalom a slalom.