Brignoneová triumfovala v super-G vo Val d'Isere

Val d'Isere 17. decembra (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová triumfovala v nedeľnom super-G vo Val d'Isere a slávila tretie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne Svetového pohára. Vo francúzskom stredisku vyhrala s náskokom 44 stotín pred Nórkou Kajsou Vickhoffovou Lieovou, na treťom mieste skončila ďalšia talianska zjazdárka Sofia Goggiová (+0,59).



Brignoneová sa najlepšie vyrovnala s nástrahami náročne postavenej trate. Od úvodu išla agresívne, odvážnu líniu zvolila aj v technických zákrutách, pričom neustále zrýchľovala. Kĺzalo jej to aj v dolnej časti a v cieli mala 87 stotín k dobru na dovtedajšiu líderku Rakúšanku Corneliu Hütterovú. Napokon sa medzi ne vkliesnili ešte Goggiová a Lieová. Brignoneová dosiahla 24. prvenstvo v kariére vo SP, deviate v superobrovskom slalome. "Bola to takmer perfektná jazda. Momentálne ma lyžovanie veľmi baví, je mojou vášňou, cítim, že ešte mám čo ukázať," povedala podľa agentúry APA 33-ročná Talianka, ktorá v tejto zime vyhrala už dva obrovské slalomy v kanadskom Mont Tremblante.



Viaceré favoritky zaváhali, v náročnej technickej pasáži vypadli po nádejných medzičasoch Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová i Novozélanďanka Alice Robinsonová, preteky nedokončili aj Talianka Marta Bassinová a líderka SP Mikaela Shiffrinová. Američanka vedie celkové poradie už len so 63-bodovým náskokom pred Brignoneovou. Veľké problémy mala aj víťazka sobotného zjazdu Jasmine Fluryová, Švajčiarka obsadila ôsme miesto.



Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Petra Vlhová vynechala rýchlostné disciplíny v St. Moritzi i vo Val d'Isere a do kolotoča SP sa vráti až vo štvrtok, keď sa pôjde vo francúzskom Courcheveli večerný slalom.