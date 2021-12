Brignoneová vyhrala nedeľný super-G v St. Moritzi

Na snímke talianska lyžiarka Federica Brignoneová zvíťazila v super-G Svetového pohára vo švajčiarskom St. Moritzi v nedeľu 12. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Výsledky nedeľného super-G žien SP v St. Moritzi:

1. Federica Brignoneová 57,81 s,

2. Elena Curtoniová (obe Tal.) +0,11 s,

3. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,43,

4. Alice Robinsonová (N. Zél.) +0,52 s,

5. Ramona Siebenhoferová (Rak.) +0,74,

6. Sofia Goggiová (Tal.) +0,75,

7. Jasmine Fluryová (Švaj.) +0,82,

8. Marta Bassinová +0,83,

9. Francesca Marsagliová (obe Tal.) +0,84,

10. Michelle Gisinová (Švaj.) +0,98



Celkové poradie SP (po 10 z 37 súťaží):

1. Shiffrinová 525 b.,

2. Goggiová 435,

3. Petra VLHOVÁ (SR) 340,

4. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 298,

5. Brignoneová 232,

6. Breezy Johnsonová (USA) 213



Poradie v super-G (po 3 z 9 súťaží):

1. Goggiová 220 b.,

2. Gutová-Behramiová 180,

3. Brignoneová 177,

4. Shiffrinová 160,

5. Curtoniová 156,

6. Puchnerová 82



St. Moritz 12. decembra (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová zvíťazila v nedeľnom super-G Svetového pohára vo švajčiarskom St. Moritzi. Za ňou skončila so stratou jedenástich stotín sekundy krajanka Elena Curtoniová, líderka celkovej klasifikácie Američanka Mikaela Shiffrinová obsadila tretiu priečku (+0,43 s).Preteky sa začali so 40-minútovým oneskorením. Jury musela pre silný vietor odložiť ich štart, zjazdárky sa spustili na trať z nižšieho bodu. Nedeľné preteky boli v porovnaní so sobotnými menej zatvorené a obsahovali viac kĺzavých pasáží, ktoré vyhovovali čistokrvným zjazdárkam a najmä Taliankam. Tým patrilo až päť pozícií v Top 10.Domáca víťazka sobotných pretekov Lara Gutová-Behramiová bola so štartovým číslom 7 na prvom medzičase v zelených číslach. Následne však vo veľkej rýchlosti stratila rovnováhu a vletela do ochranných sietí. Hrozivo vyzerajúci pád dokázala rozchodiť, po chvíli sa sama postavila na nohy. Po krátkej prestávke predviedla s deviatkou na drese najrýchlejšiu jazdu Brignoneová, ktorá slávila 17. triumf v prestížnom seriáli a piaty v super-G.uviedla Brignoneová, ktorá sa z triumfu tešila po takmer desiatich mesiacoch. Naposledy sa tak stalo ešte vo februárovom super-G vo Val di Fassa.Sofia Goggiová, víťazka z Lake Louise a druhá zo sobotného super-G v St. Moritzi, obsadila 6. priečku a na čele klasifikácie disciplíny sa od Gutovej-Behramiovej odpútala na rozdiel 40 bodov. Celkové poradie SP vedie Shiffrinová o 90 bodov pred Goggiovou.Tretia je s mankom 185 bodov na Američanku Petra Vlhová, ktorá v St. Moritzi neštartovala. V olympijskej sezóne si obhajkyňa veľkého krištáľového glóbusu naordinovala pauzu, okrem Lake Louise a St. Moritzu vynechá aj preteky vo Val d´Isere a najbližšie sa v SP predstaví 21. decembra v obrovskom slalome vo francúzskom Courcheveli.