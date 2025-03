Brignoneová vyhrala super-G v La Thuile a je na čele disciplíny

Svetový pohár v talianskom La Thuile - ženy, super-G:



1. Federica Brignoneová (Tal.) 57,95 s, 2. Sofia Goggiová (Tal.) +0,01 s, 3. Romane Miradoliová (Fr.) +0,05, 4. Lara Gutová-Behramiová a Corinne Suterová (obe Švajč.) obe po +0,35, 6. Elena Curtoniová (Tal.) +0,59, 7. Ariane Rädlerová (Rak.) +0,64, 8. Kajsa Vickhoff Lieová (Nór.) a Valerie Grenierová (Kan.) obe po +0,66, 10. Joana Hählenová (Švajč.) +0,67







Celkové poradie SP (po 31 z 35 disciplín):



1. Brignoneová 1454 b., 2. Gutová-Behramiová (Švajč.) 1072, 3. Goggiová 931, 5. Camille Rastová (Švajč.) 718, 6. Sara Hectorová (Švéd.) 692







super-g (po 8 z 9 disciplín): 1. Brignoneová 570 b., 2. Gutová-Behramiová 565, 3. Goggiová 466, 4. Lieová 295, 5. Lauren Macugová (USA) 279, 6. E. Curtoniová 264



La Thuile 14. marca (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignonenová sa stala víťazkou piatkového druhého super-G Svetového pohára v talianskom stredisku La Thuile. Posunula sa tak na čelo priebežného hodnotenia disciplíny pred Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú a upevnila si prvú priečku v boji o veľký krištáľový glóbus.Brignoneová zdolala o jedinú stotinu sekundy krajanku Sofiu Goggiovú a o päť Francúzku Romane Miradoliovú. Na trať išla so šestkou ako prvá zo skupiny favoritiek a na pre super-g relatívne krátkej trati predviedla technicky precíznu jazdu. Náskok päť stotín v cieli pred Miradoliovou nepôsobil ohromujúco, no ako sa neskôr ukázalo, Francúzka predviedla najlepší výkon v sezóne a prvýkrát si zapísala pódiové umiestnenie, celkovo štvrté v kariére. Hlavná súperka Talianky v boji o veľký i malý glóbus Gutová-Behramiová mala v hornej časti trate najrýchlejšie medzičasy, no urobila chyby, nevyšiel jej skok a v cieli jej patrila napokon 4. priečka s mankom 35 stotín sekundy. Víťazka štvrtkového prvého super-G v La Thuile Nemka Emma Aicherová sa nezmestila do jednej z bránok a nedokončila.Brignonenová si pripísala druhé prvenstvo v super-G v sezóne SP po triumfe v Kvitfjelli a desiate celkovo. V hodnotení disciplíny získala pred Gutovou-Behramiovou minimálny náskok päť bodov, o malom glóbuse sa tak rozhodne až na finále Svetového pohára v americkom Sun Valley. Veľký glóbus však má Talianka na dosah, pred Švajčiarkou má náskok 382 bodov a v záverečných štyroch pretekoch sa dá získať maximálne 400 bodov. V prípade triumfu by si pripísala druhé celkové prvenstvo v SP, tešila sa už v roku 2020.tešila sa v cieli Brignonenová.