Brignoneová vyhrala zjazd o stotinu pred Goggiovou

Garmisch-Partenkirchen 25. januára (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová zvíťazila v sobotnom zjazde Svetového pohára v nemeckom stredisku Garmisch-Partenkirchen. Na zjazdovke Kandahar bola o jednu stotinu sekundy rýchlejšia ako jej krajanka Sofia Goggiová. Tretia skončila Švajčiarka Corinne Suterová (+0,19). Preteky poznačil nepríjemný pád Niny Ortliebovej z Rakúska, prerušili ich na takmer pol hodinu.



Tridsaťštyriročná Brignoneová dosiahla v tejto sezóne už piaty triumf, čo je najviac zo všetkých lyžiarok. Talianka slávila celkovo 32. víťazstvo vo SP a druhé v kráľovskej alpskej disciplíne. Zjazd vyhrala aj začiatkom januára v rakúskom St. Antone. Líderka celkového poradia prestížneho seriálu a aj disciplíny dokázala oproti Goggiovej v závere ešte zrýchliť a zdolala ju najtesnejším rozdielom.



Ortliebová štartovala s číslom dvadsať a po štvrtom medzičase mala len minimálnu stratu na líderku. Úradujúca vicemajsterska v zjazde však potom spadla a ošetrovali ju priamo na trati. Nakoniec ju zniesli na záchranných saniach. Podľa informácii APA si Rakúšanka pravdepodobne poranila väzy v kolene a vrtuľník ju mal transportovať do nemocnice. Po prestávke zašla kvalitnú jazdu Američanka Breezy Johnsonová, ktorej ušlo pódium len o šesť stotín sekundy. Jej krajanka Lindsey Vonnová nedokončila. Do cieľa neprišla ani naposledy v super-G v talianskom stredisku Cortina d´Ampezzo.



Zjazdárky absolvujú v nedeľu v Garmisch-Partenkirchene super-G so štartom o 11.00 h. Na zjazdovke Kandahar vybojovala v tejto disciplíne svoje jediné pódium aj Slovenka Petra Vlhová, ktorá v roku 2021 skončila druhá za Larou Gutovou-Behramiovou zo Švajčiarska.