Brignoneová zvíťazila v obovskom slalome v Are s náskokom 1,36 s.

Výsledky obrovského slalomu SP žien v Are:



1. Federica Brignoneová (Tal.) 1:52,67 min., 2. Alice Robinsonová (N. Zél.) +1,36 sek., 3. Lara Colturiová (Alb.) +1,43, 4. Thea Louise Stjernesundová (Nór.) +1,49, 5. Valerie Grenierová (Kan.) +1,57, 6. Paula Moltzanová (USA) +2,11, 7. Julia Scheibová (Rak.) +2,24, 8. Camille Rastová +2,27, 9. Lara Gutová-Behramiová (Švajč.) +2,52, 10. Sara Hectorová (Švéd.) +2,56







priebežné poradie SP: 1. Brignoneová 1294 bodov, 2. Lara Gutová-Behramiová (Švajč.) 972, 3. Sofia Goggiová (Tal.) 771, 4. Zrinka Ljutičová (Chorv.) 764, 5. Camille Rastová (Švajč.) 694, 6. Hectorová 692







priebežné poradie disciplíny (8/9): 1. Robinsonová 520 bodov, 2. Brignoneová 500, 3. Hectorová 387, 4. Colturiová 334, 5. Stjernesundová 331, 6. Moltzanová 286



Are 8. marca (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová zvíťazila v sobotňajšom obrovskom slalome Svetového pohára vo švédskom Are. Na druhom mieste skončila so stratou 1,36 s Novozélanďanka Alice Robinsonová, tretia skončila reprezentantka Albánska Lara Colturiová (+1,43)..Pre Brignoneovú to bolo 36. víťazstvo v SP a 81. pódium. Vydarilo sa jej už prvé kolo, po ktorom viedla o 34 stotín pred krajankou Sofiou Gioggovou. Tá mala sľubne rozbehnuté druhé kolo, no po chybe sa prepadla na koniec výsledkovej listiny a nedosiahla na prvé pódium v obráku po siedmich rokoch. Prvé dve priečky napokon obsadili najväčšie konkurentky v súboji o prvenstvo v disciplíne.Brignoneová zvíťazila s výrazným náskokom a to si v spodnej časti trati mohla dovoliť aj jednu chybu, po ktorej mierne stratila. "uviedla Brignoneová. Po predposlednom obráku v sezóne stiahla manko na Robinsonovú, ktorá je líderka priebežného poradia, na 20 bodov. "konštatovala Brignoneová.