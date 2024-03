Brignoneová zvíťazila v super-G v Kvitfjelli, súťaž poznačila hmla

výsledky nedeľného super-G SP žien v Kvitfjelli: 1. Federica Brignoneová (Tal.) 1:37,30 min., 2. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,61 s, 3. Ester Ledecká (ČR) +0,79, 4. Kajsa Vickhoffová Lieová (Nór.) +0,85, 5. Lauren Macugová (USA) +0,90, 6. Stephanie Venierová +1,26, 7. Cornelia Hütterová +1,27, 8. Ariane Rädlerová (všetky Rak.) +1,33, 9. Alice Robinsonová (N.Zél.) +1,34, 10. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +1,56



celkové poradie SP (po 33 z 39 súťaží): 1. Gutová-Behramiová 1594 b., 2. Brignoneová 1268, 3. Mikaela Shiffrinová (USA) 1209, 4. Petra VLHOVÁ (SR) 802, 5. Sofia Goggiová (Tal.) 792, 6. Sara Hectorová (Švéd.) 780



poradie v super-G (8 z 9): 1. Gutová-Behramiová 540, 2. Hütterová 471, 3. Brignoneová 466, 4. Venierová 330, 5. Vickhoffová Lieová 277, 6. Mirjam Puchnerová (Rak.) 262





Kvitfjell 3. marca (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová triumfovala v nedeľnom super-G v nórskom Kvitfjelli a slávila 25. prvenstvo v pretekoch SP. V súťaži, ktorú výrazne poznačila hmla a znížená viditeľnosť, vyhrala s náskokom 61 stotín sekundy pred líderkou celkového poradia i disciplíny Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou. Pódium doplnila tretia Ester Ledecká (+0,79), Češka dosiahla prvé pódiové umiestenie od februára 2022.Gutová-Behramiová, ktorá vyhrala sobotný prvý super-G v Kvitfjelli, si tak odniesla z nórskeho strediska dokopy 180 bodov a je blízko k zisku malého krištáľového glóbusu. Pred finálovými pretekmi v Saalbachu má na čele priebežného poradia disciplíny 69-bodový náskok pred Corneliou Hütterovou. Rakúšanka skončila v nedeľu až na siedmom mieste (+1,27). V hre o malú guľu je aj Brignoneová, ktorá zaostáva za Švajčiarkou o 74 bodov. Gutová-Behramiová využíva absenciu obhajkyne veľkého glóbusu Američanky Mikaely Shiffrinovej, ktorý sa zotavuje po zranení kolena, a približuje sa aj k celkovému sezónnemu prvenstvu. Pred pretekmi v Are (9.-10. marca) a finálovým podujatím v Saalbachu (16.-23. marca) má na čele poradia 326 bodov k dobru na druhú Brignoneovú a 385 bodov na Shiffrinovú.V Kvitfjelli sa mal ísť pôvodne aj zjazd, ale organizátori ho museli zrušiť po tom, čo pre zlú viditeľnosť nemohli pretekárky absolvovať ani jeden tréning. Do programu tak zaradili namiesto neho druhý super-G, ktorý bol náhradou za zrušenú súťaž v talianskom stredisku Val di Fassa. Nedeľné preteky sa však uskutočnili vo veľmi náročných podmienkach na hranici regulárnosti. Jury ich musela viackrát prerušiť, keďže najmä v spodnej polovici trate sa držala hmla. Tá striedavo hustla a slabla a každá zjazdárka tak mala iné podmienky. Hmla zapríčinila aj posun štartu. Po tom, ako dostala súťaž zelenú, spadla krátko pred cieľom Laura Gaucheová. Francúzka vyviazla bez zranenia. Po troch pretekárkach hmla zhustla, jury stopla súťaž a nasledovala trištvrtehodinová pauza. Po nej sa preteky opäť rozbehli a s menšími prestávkami ďalej pokračovali. Brignoneová našla v strednej najtechnickejšej pasáži optimálnu líniu a v dolnej rovinatej časti si držala vysokú rýchlosť aj vďaka tomu, že práve počas jej jazdy sa zlepšila viditeľnosť. Mohla tak oslavovať svoje štvrté víťazstvo v sezóne.Brignoneová sa vďaka 25. triumfu v kariére stala najúspešnejšou talianskou zjazdárkou v histórii, keď prekonala zranenú Sofiu Goggiovú (24).povedala Brignoneová podľa agentúry APA.Preteky napokon definitívne stopli po 41 pretekárkach a troch hodinách od štartu. Výsledky uznali, keďže súťaž absolvovalo 30 štartujúcich.uviedla podľa DPA Gutová-Behramiová, ktorá okrem veľkého glóbusu má šancu na zisk malého za super-G, zjazd i obrovský slalom.Štvrtým miestom potešila domáce publikum Nórka Kajsa Vickhoffová Lieová (+0,85). Desiata skončila jej krajanka Ragnhild Mowinckelová, pre ktorú to boli posledné preteky v Kvitfjelli, po sezóne totiž plánuje ukončiť kariéru. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie, pre Petru Vlhovú, ktorá si na domácom podujatí v Jasnej roztrhla predný krížny väz v kolene, sa už sezóna skončila.