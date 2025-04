Brignoneovú prepustili z nemocnice: Budem postupovať krok za krokom

Miláno 8. apríla (TASR) - Taliansku lyžiarku Federicu Brignoneovú po piatich dňoch od operácie prepustili z nemocnice. Tridsaťštyriročná držiteľka veľkého krištáľového glóbusu pre celkovú víťazku uplynulej sezóny Svetového pohára utrpela minulý týždeň v obrovskom slalome počas národného šampionátu vo Val di Fassa viacnásobnú zlomeninu ľavej nohy.



„Ešte stále neviem, ako dlho bude trvať, kým sa vrátim. Budeme postupovať krok za krokom. Ďalším je pooperačná liečba a začneme ju v pondelok. Potom uvidíme, ako bude kosť reagovať,“ povedala Brignoneová novinárom pred odchodom z kliniky La Madonnina v Miláne.



Vyšetrenia ukázali okrem viacnásobnej zlomeniny ľavej nohy aj roztrhnutie predného skríženého väzu. Závažnosť zranenia prináša otáznik nad účasťou Brignonenovej na budúcoročných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo, kde by mala byť jednou z domácich hviezd. „Nie som človek, ktorý sa vzdáva. Myslím si, že všetko v živote sa deje z nejakého dôvodu,“ zdôraznila podľa agentúry AP.



Brignoneová bola po prvom kole „obráku“ vo Val di Fassa líderka, no v druhej jazde prepadla cez bránu, stratila kontrolu, prevrátila sa a narazila do ďalšej brány. Utrpela zlomeninu holenej a lýtkovej kosti. Po páde ju letecky previezli do nemocnice v Trente. Neskôr ju transportovali do Milána, kde ju ešte v ten istý deň operovali. „Až po operácii som si uvedomila, ako veľmi som riskovala,“ konštatovala.



Podľa šéfa lekárskej komisie Talianskej federácie zimných športov (FISI) Andreu Panzeriho je skoro hovoriť o Brignoneovej návrate k pretekaniu. Vyjadril sa aj k časovému harmonogramu: „To bude trvať najmenej 45 dní.“



Talianska lyžiarka bola na konci najlepšej sezóny vo svojej kariére. Okrem veľkého glóbusu sa stala aj majsterkou sveta v obrovskom slalome a celkovo si pripísala desať triumfov vo Svetovom pohári v troch disciplínach. „Bolo to najkrajšie obdobie môjho života. Ale bohužiaľ, ak sa lyžovaniu venujete profesionálne, môže sa stať, že sa zraníte.“