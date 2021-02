Brisbane preferovaným kandidátom na usporiadanie OH 2032

Lausanne 24. februára (TASR) - Austrálske mesto Brisbane je horúci favorit na organizáciu olympijských a paralympijských hier v roku 2032. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) ho uprednostňuje pred ostatnými kandidátmi, medzi ktorými sú Dauha, Budapešť, región Porýnia-Vestfálska, čínske mestá Čcheng-tu a Čchung-čching, indické Naí Dillí, Istanbul či Petrohrad.



Exekutíva MOV na svojom stredajšom online zasadnutí prijala návrh komisie pre olympijské hry a región Queensland sa tak stal preferovaným kandidátom na usporiadanie OH 2032. MOV teraz začne s austrálskymi predstaviteľmi exkluzívne rokovania. Ak budú úspešné, Brisbane dostane organizátorské práva OH a PH 2032, informovala agentúra dpa.



Prezident MOV Thomas Bach po zasadnutí uviedol, že toto rozhodnutie nie je namierené proti iným kandidátom. "Iba sme sa v tomto čase rozhodli podporiť jeden konkrétny návrh," vyhlásil Bach.



Brisbane by sa stalo tretím austrálskym mestom, ktoré by hostilo OH. Predtým sa športový sviatok konal v Melbourne (1956) a Sydney (2000). Olympijské hry by sa tak vrátili do Austrálie po 32 rokoch. "Brisbane ponúka udržateľné hry v súlade s dlhodobou stratégiou regiónu, pričom by sa primárne využili existujúce a dočasné športoviská. Od fantastických olympijských hier v Sydney v roku 2000 sa celkový prístup Austrálie a Oceánie smerom k olympijským sportom výrazne zlepšil. Vnímame zo strany verejnosti veľký záujem a podporu. Rozhodli sme sa, že dáme Austrálii po 32 rokoch šancu a naše rozhovory posunieme na ďalšiu úroveň," dodal Bach.



MOV vytvoril systém preferovaných kandidátov v snahe zabrániť tomu, aby jednotliví uchádzači minuli obrovské peniaze na potenciálnu organizáciu a nakoniec by neboli úspešní. Zároveň tým odstráni potrebu konzultovať kandidatúru s verejnosťou v strede kandidačného procesu, ako sa to stalo v niekoľkých prípadoch v minulosti, keď snahy miest zmarili miestne referendá.