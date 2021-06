Brit Butchart čelí podozreniu zo sfalšovania testu na COVID-19

Londýn 29. júna (TASR) - Britský atlét Andrew Butchart môže prísť o účasť na olympijských hrách v Tokiu pre podozrenie zo sfalšovania testu na koronavírus. Bežec na 5000 metrov figuroval v utorňajšej nominácii britského tímu, ale v podcaste Sunday Plodcast sa údajne priznal, že ukázal falošný výsledok testu, aby sa mohol z mítingu vrátiť do rodnej krajiny.



"Na návrat do Spojeného kráľovstva potrebujete negatívny PCR test nie starší ako 48 hodín. Už som čakal na check-in a stále som nemal výsledok. Musel som si rýchlo nájsť starý PCR test, ísť na Instagram a zmeniť dátum a čas. Covid je veľký problém, no toto už je príliš otravné. Som si istý, že každý to už spravil," citovala 29-ročného Butcharta agentúra DPA.



Epizóda podcastu už nie je dostupná a Butchart neskôr v periodiku The Times vzal späť svoje predchádzajúce slová: "Nikdy som nesfalšoval PCR test a zakaždým som dodržiaval nariadenia krajín, do ktorých som cestoval. Použil som len príklad iných športovcov, o ktorých viem, že ukázali staré výsledky PCR testov, aby sa dostali cez check-in, ale nie na vstup do Veľkej Británie. Ja som to nespravil, no poznám ľudí, ktorí áno."



UK Athletics aj Britský olympijský výbor sa už prípadom zaoberajú. "Berieme na vedomie vyjadrenia tohto športovca v rámci podcastu. K podozreniam z akéhokoľvek porušenia nariadení a protokolov spojených s COVID-19 pristupujeme s plnou vážnosťou. Jeho nominácia bude závisieť od ďalšieho vyšetrovania UK Athletics," znelo stanovisko atletickej organizácie.