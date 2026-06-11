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Brit Evans po Wimbledone ukončí kariéru

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rozhodol som sa, že po Wimbledone ukončím kariéru. Bola to neuveriteľná cesta. Tenis mi dal všetko - priateľstvá, zážitky i tvrdé bitky, uviedol Evans.

Autor TASR
Londýn 11. júna (TASR) - Britský tenista Daniel Evans po blížiacom sa Wimbledone ukončí aktívnu kariéru. Tridsaťpäťročný rodák z Birminghamu získal na okruhu ATP dva tituly vo dvojhre. V roku 2021 triumfoval v Melbourne a v auguste 2023 vo Washingtone. Vo svetovom rebríčku bolo jeho kariérovým maximom 21. miesto.

Rozhodol som sa, že po Wimbledone ukončím kariéru. Bola to neuveriteľná cesta. Tenis mi dal všetko - priateľstvá, zážitky i tvrdé bitky. Užíval som si každú chvíľu na profesionálnom okruhu. Ďakujem za podporu mojej žene, rodičom a celej rodine,“ uviedol na sociálnych sieťach Evans, ktorý bol v roku 2015 súčasťou víťazného britského tímu v Davisovom pohári.
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