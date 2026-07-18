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Brit Kerr po 27 rokoch prekonal svetový rekord na míli

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Novozélanďan Hamish Kerr oslavuje po pokuse vo finále skoku do výšky mužov na Majstrovstvách sveta v atletike v Tokiu, utorok 16. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Na sobotňajšom mítingu Diamantovej ligy (DL) v Londýne zvíťazil časom 3:42,66 min.

Autor TASR
,aktualizované 
Londýn 18. júna (TASR) - Britský atlét Josh Kerr po 27 rokoch zlepšil svetový rekord v behu na jednu míľu. Na sobotňajšom mítingu Diamantovej ligy (DL) v Londýne zvíťazil časom 3:42,66 min.

Dvadsaťosemročný Škót prekonal výkon Maročana Hichama El Guerrouja, ktorý 7. júla 1999 v Ríme zabehol 3:43,13. Majster sveta z Budapešti z roku 2023 v behu na 1500 m a dvojnásobný olympijský medailista avizoval útok na „bradaté“ historické maximum už pred štartom sezóny pod otvoreným nebom a spravil zo štartu v britskej metropole svoj vrchol sezóny. Kvalitne mu sekundoval aj Američan Yared Nuguse, ktorý dobehol druhý za 3:45,69, tretí skončil ďalší Brit Jake Heyward za 3:46,73.

Diamantová liga v Londýne - výsledky:
Muži
míľa: 1. Josh Kerr (V. Brit.) 3:42,66 min - svetový rekord, 2. Yared Nuguse (USA) 3:45,69, 3. Jake Heyward (V. Brit.) 3:46,73
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