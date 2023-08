Brit Kerr zdolal na 1500 m na atletických MS Ingebrigtsena

MS v Budapešti - 1500 m mužov:



1. Josh Kerr (V. Brit.) 3:29,38 min,

2. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 3:29,65,

3. Narve Gilje Nordaas (Nór.) 3:29,68,

4. Abel Kipsang (Keňa) 3:29,89,

5. Yared Nuguse (USA) 3:30,25,

6. Mario Garcia (Šp.) 3:30,26,

7. Cole Hocker (USA) 3:30,70,

8. Reynold Kipkorir Cheruiyot (Keňa) 3:30,78,

9. Neil Gourley (V. Brit.) 3:31,10,

10. Niels Laros (Hol.) 3:31,25



Budapešť 23. augusta (TASR) - Brit Josh Kerr triumfoval v behu na 1500 m na atletických MS v Budapešti časom 3:29,38 min. Znemožnil tak úradujúcemu olympijskému šampiónovi disciplíny Jakobovi Ingebrigtsenovi zabojovať na podujatí o double, Nór skončil druhý výkonom 3:29,65 a zlato môže získať už iba na päťtisícke. Bronz získal ďalší Nór Narve Gilje Nordaas (3:29,68).Ingebrigtsen túžil získať svoj prvý titul majstra sveta, no rovnako ako pred rokom mu to znemožnil Brit. Na MS v Eugene to bol Jake Wightman, ktorý v Budapešti pre zranenie chýba. V metropole Maďarska sa ním stal 25-ročný Kerr, ktorého najväčším úspechom bol predtým zisk bronzu pod piatimi kruhmi v Tokiu.