Brit Watson zvíťazil v prológu na Santos Tour Down Under
Cyklistov čaká v najbližších piatich dňoch päť etáp.
Autor TASR
Adelaide 20. januára (TASR) - Britský cyklista Samuel Watson z tímu INEOS Grenadiers zvíťazil v prológu na Santos Tour Down Under v Adelaide, úvodných pretekoch elitnej World Tour. Trať s dĺžkou 3,6 km zvládol za 4:16 min. a pred krajanom Ethanom Vernonom z NSN Cycling Teamu mal náskok jednu sekundu. S trojsekundovou stratou obsadil tretie miesto domáci Austrálčan Laurence Pithie z tímu Red Bul Bora-Hansgrohe.
Cyklistov čaká v najbližších piatich dňoch päť etáp. Stredajšia s celkovou dĺžkou 120,6 km sa začne aj skončí v mestečku Tanuda.
Cestná cyklistika - Santos Tour Down Under
prológ (Adelaide - Adelaide, 3,6 km):
1. Samuel Watson (V. Brit./INEOS Grenadiers) 4:16 min., 2. Ethan Vernon (V. Brit./NSN Cycling Team) +1 s., 3. Laurence Pithie (Aust./Red Bull Bora-Hansgrohe) +3, 4. Jay Vine (Aust./UAE Team Emirates-XRG) +4, 5. Pierre Gautherat (Fr./Decathlon CMA CGM Team), 6. Mauro Schmid (Švajč./Team Jayco AlUla), 7. Maikel Ziljaard (Hol./Tudor Pro Cycling Team), 8. Tim Torn Teutenberg (Nem./Lidl-Trek), 9. Oliver Bleddyn (Aust.) všetci +5, 10. Jensen Plowright (Aust./Alpecin-Premier Tech) +7
