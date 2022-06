Brit Williams vyhral 1. etapu Okolo Švajčiarska, Sagan zaostal

Küsnacht 12. júna (TASR) - Britský cyklista Stephen Williams z tímu Bahrain Victorious triumfoval v nedeľnej 1. etape pretekov Okolo Švajčiarska. Zvlnenú 178 km dlhú trať so štartom i cieľom v meste Küsnacht zvládol za 4:16:51 h a na druhé miesto v špurte 15-člennej skupiny odsunul Nemca Maximiliana Schachmanna z Bory-Hansgrohe. Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) o popredné priečky nebojoval, keď sa približne 20 km pred cieľom ocitol za hlavným pelotónom. Obsadil 127. miesto so stratou 14:39 min.



V prvej etape museli jazdci prekonať spolu asi tritisíc výškových metrov so šiestimi hodnotenými stúpaniami. Na okruhu v okolí Küsnachtu ich čakali vrcholy Pfannenstiel (4,1 km/4,6 %) a Küsnachter Berg (2,5 km/7,3 %), ktoré pretekári absolvovali celkovo až trikrát. V poslednom stúpaní sa skončil únik dňa, najdlhšie z neho vydržali Casper Pedersen (DSM) a Simon Vitzthum (reprezentácia Švajčiarska). Pred cieľom sa vpredu sformovala viac ako desaťčlenná skupina, špurt v nej ovládol Williams a zaznamenal svoje tretie víťazstvo v profesionálnej kariére. "Nevedel som, v akej forme sa tu objavím, ale vyhrať prvú etapu v takejto konkurencii je pre mňa niečo mimoriadne. Som vďačný, že sa mi to podarilo," povedal v prvej reakcii Williams.



Petra Sagana od začiatku sezóny sprevádzali zdravotné problémy, v piatok sa na GP Aarau vrátil na súťažné cesty po viac ako dvojmesačnej pauze. Predtým sa predstavil na aprílovom etapovom podujatí Circuit Sarthe vo Francúzsku, ktoré však nedokončil. Na etapovom podujatí Okolo Švajčiarska, ktoré slúži ako príprava na Tour de France, sa mu v minulosti mimoriadne darilo. Až osemkrát vyhral na švajčiarskych cestách v rokoch 2011 až 2019 bodovaciu súťaž a 17-krát si pripísal etapové prvenstvo, čo je najviac v histórii. Teraz stratil kontakt s pelotónom v predposlednom stúpaní a do cieľa prišiel s takmer štvrťhodinovým mankom na víťaza.



V pondelok je na programe opäť zvlnená 2. etapa z Küsnachtu do strediska Aesch, merať bude 199 km.