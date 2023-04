Británia a USA založili novú svetovú boxerskú asociáciu

Londýn 13. apríla (TASR) - Americkí a britskí predstavitelia boxu vo štvrtok spustili nový projekt, ktorým sa chcú odlúčiť od Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA) a zachrániť tak tento šport v programe olympijských hier.



Nová federácia sa bude volať World Boxing (Svetový box) a má za cieľ nahradiť doterajšiu, 77-ročnú strešnú organizáciu pästiarskeho športu. IBA čelí už niekoľko rokov veľkej kritike pre netransparentné rozhodovanie, porušovanie etických pravidiel, financovanie i veľké väzby na Rusko. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) jej pred OH 2020 odobral právo organizovať turnaj na hrách a teraz hrozí tradičnému športu, že úplne stratí olympijský štatút. Na budúcoročných hrách v Paríži ešte má svoje miesto, no v predbežnom programe o ďalšie štyri roky v Los Angeles už nie.



Nová organizácia bude mať sídlo vo Švajčiarsku a jej počiatočný výbor budú tvoriť športovci a funkcionári vrátane prezidenta americkej asociácie USA Boxing Tysona Leeho a výkonného riaditeľa britskej asociácie Matthewa Holta. Členmi budú aj zlatá medailistka v strednej váhe z Tokia Lauren Priceová z Británie a Američan Richard Torrez Jr., strieborný v superťažkej hmotnostnej kategórii. Voľby nového prezidenta a výboru sú naplánované na november.



Súčasný prezident IBA je Rus Umar Kremľov, ktorý so sebou priniesol aj finančné prostriedky od štátneho plynárenského kolosu Gazprom. Organizácia na nedávnych MS dovolila ruským a bieloruským boxerom súťažiť pod vlastnými vlajkami a so štátnymi hymnami. MOV sa snaží o opätovné zaradenie športovcov z oboch krajín, ktoré napadli Ukrajinu, do medzinárodných súťaží, no pod neutrálnymi vlajkami a len v prípade, že nepropagujú vojnu a nie sú v štruktúrach bezpečnostných zložiek.



USA, Británia a viacero ďalších krajín nedávne MS žien v indickom Naí Dillí bojkotovali, Slovensko sa na nich zúčastnilo.