Británia apeluje na hráčov PL, aby sa pri oslavách gólov neobjímali

Londýn 13. januára (TASR) - Britská vláda apeluje na futbalistov anglickej Premier League, aby sa pri oslavách gólov neobjímali a nebozkávali. Podľa vládnych predstaviteľov sa tým zvyšuje riziko nákazy koronavírusom a ohrozuje to pokračovanie súťaže v období, keď v krajine platí lockdown a šíri sa nová mutácia vírusu.



"Všetci musia zmeniť spôsob, akým prichádzajú do kontaktu s ľuďmi a to sa týka aj práce. Futbalisti nie sú v tomto smere žiadnou výnimkou, takisto pre nich platí bezpečnostný protokol prijatý v boji proti ochoreniu COVID-19. Musia striktne dodržiavať stanovené pravidlá," citovala agentúra AP slová britského ministra športu Nigela Huddlestona.



V Premier League rastie počet nakazených v jednotlivých kluboch, viaceré zápasy museli odložiť. V uplynulom týždni zaznamenali v lige 36 pozitívnych testov na koronavírus.