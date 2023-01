Británia i Dánsko kritizujú snahu o povolenie účasti Rusov na OH

Londýn 26. januára (TASR) - Britská vláda kritizuje snahu o povolenie účasti ruských športovcov na budúcoročných olympijských hrách v Paríži. Rovnaký názor vzhľadom na pretrvávajúcu vojenskú inváziu na Ukrajine vyjadril aj šéf Dánskeho olympijského výboru.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v stredu uviedol, že pokračuje v práci na návrhu, ktorý by umožnil ruským a bieloruským športovcom súťažiť pod neutrálnou vlajkou. Kým po začiatku invázie odporučil všetkým športovým federáciám, aby športovcov z týchto krajín vylúčili zo svojich podujatí, teraz MOV vyzval, aby sa so všetkými zaobchádzalo rovnako bez ohľadu na to, aký pas vlastnia. "Vlády nesmú rozhodovať o tom, ktorí športovci sa môžu zúčastniť ktorej súťaže a ktorí nie," citovala z vyjadrenia MOV agentúra DPA.



Britská vláda od začiatku invázie poskytuje Ukrajine vojenskú a humanitárnu podporu a tamojšia ministerka kultúry Michelle Donelanová má k najnovšiemu postoju MOV kritický názor: "Chcem, aby bolo jasné, že tento postoj MOV je veľmi vzdialený od reality vojny, ktorú pociťuje ukrajinský ľud a chcem pripomenúť slová prezidenta MOV Bacha spred necelého roka, keď ostro odsúdil Rusko za porušenie olympijského prímeria a vyzval ho, aby ´dalo šancu mieru´. Dôrazne odsúdime všetky podniknuté kroky, ktoré umožnia prezidentovi Putinovi legitimizovať jeho nezákonnú vojnu na Ukrajine."



Šéf Dánskeho olympijského výboru Hans Natorp rovnako zdôraznil, že je proti návratu Ruska do olympijskej rodiny. "Ruská agresia na Ukrajine sa stupňuje," napísal na Twitteri s tým, že za týchto okolností bude neprijateľné otvárať Rusku a Bielorusku dvere na medzinárodné športoviská. "Stojíme pevne na svojich pozíciách. Teraz nie je ten správny čas uvažovať o ich návrate."



Starostka Paríža Anne Hidalgová si naopak myslí, že ruskí športovci by mali dostať možnosť súťažiť na OH 2024 pod neutrálnou vlajkou. "Myslím si, že by sme ich o to nemali pripraviť," povedala Hidalgová pre televíziu France 2.