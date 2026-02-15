< sekcia Šport
Briti Nightingale a Bankesová získali zlato v krose
Bronzové medaily si vybojovali Loan Bozzolo a Lea Castová z Francúzska.
Autor TASR,aktualizované
Livigno 15. februára (TASR) - Britskí snoubordisti Huw Nightingale a Charlotte Bankesová získali na ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo zlato v snoubordkrose miešaných tímov. V nedeľnom veľkom finále v Livigno Snow Parku zdolali domácich Talianov Lorenza Sommarivu a Michelu Moioliovú, bronzové medaily si vybojovali Loan Bozzolo a Lea Castová z Francúzska.
Víťazná dvojica dosiahla najväčší úspech v kariére. Pred tromi rokmi sa Nightingale a Bankesová radovali zo zlata na majstrovstvách sveta v gruzínskom Bakuriani. Moioliová získala druhú medailu na domácich hrách, na konte má aj bronz zo súťaže jednotlivkýň, v ktorej brala zlato v roku 2018 na olympiáde v Pjongčangu.
Víťazná dvojica dosiahla najväčší úspech v kariére. Pred tromi rokmi sa Nightingale a Bankesová radovali zo zlata na majstrovstvách sveta v gruzínskom Bakuriani. Moioliová získala druhú medailu na domácich hrách, na konte má aj bronz zo súťaže jednotlivkýň, v ktorej brala zlato v roku 2018 na olympiáde v Pjongčangu.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo - snoubording
mix - snoubordkros:
1. Huw Nightingale, Charlotte Bankesová (V. Brit.),
2. Lorenzo Sommariva, Michela Moioliová (Tal.),
3. Loan Bozzolo, Lea Castová (Fr.),
4. Adam Lambert, Josie Baffová (Aus.), malé finále:
5. Aidan Chollet, Julia Niraniová-Pereirová (Fr.),
6. Kalle Koblet, Noemie Wiedmerová (Švaj.),
7. Leon Ulbricht, Jana Fischerová (Nem.),
8. Jarryd Hughes, Mia Cliftová (Aus.)
mix - snoubordkros:
1. Huw Nightingale, Charlotte Bankesová (V. Brit.),
2. Lorenzo Sommariva, Michela Moioliová (Tal.),
3. Loan Bozzolo, Lea Castová (Fr.),
4. Adam Lambert, Josie Baffová (Aus.), malé finále:
5. Aidan Chollet, Julia Niraniová-Pereirová (Fr.),
6. Kalle Koblet, Noemie Wiedmerová (Švaj.),
7. Leon Ulbricht, Jana Fischerová (Nem.),
8. Jarryd Hughes, Mia Cliftová (Aus.)