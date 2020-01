Briti postúpili do štvrťfinále ATP Cupu, Belgičania zdolali Bulharsko

ATP Cup

C-skupina (Sydney):



Veľká Británia - Moldavsko 3:0



Cameron Norrie - Alexander Cozbinov 6:2, 6:2



Dan Evans - Radu Albot 6:2, 6:2



Jamie Murray, Joe Salisbury - Radu Albot, Alexander Cozbinov 6:2, 6:3





Belgicko - Bulharsko 2:1



Steve Darcis - Dimitar Kuzmanow 0:6, 3:6



David Goffin - Grigor Dimitrov 4:6, 6:2, 6:2



Sander Gille, Joran Vliegen - Dimitrow, Alexandar Lazarov 3:6, 6:4, 10:7





D-skupina (Perth):



Rusko - Nórsko 3:0



Karen Chačanov - Viktor Durasovic 6:2, 6:1



Daniil Medvedev - Casper Ruud 6:3, 7:6 (6)



Tejmuraz Gabašvili, Konstantin Kravčuk - Casper Rudd, Viktor Durasovic 7:6 (4), 6:4





F-skupina (Brisbane):



Nemecko - Kanada 1:2



Jan-Lennard Struff - Felix Auger-Aliassime 6:1, 6:4



Alexander Zverev - Denis Shapovalov 2:6, 2:6



Kevin Krawietz, Andreas Mies - Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime 3:6, 6:7 (4)





Grécko - Austrália 0:3



Michail Perwolarakis - John Millman 6:4, 1:6, 6:7 (1)



Stefanos Tsitsipas - Nick Kyrgios 6:7 (7), 7:6 (3), 6:7 (5)



George Kalovelonis, Tsitsipas - Chris Guccione, John Peers 3:6, 4:6

Sydney/Brisbane/Perth 7. januára (TASR) - Tenisti Ruska postúpili do štvrťfinále na premiérovom turnaji tímov ATP Cup v Austrálii. V utorok si v D-skupine poradili s Nórskom 3:0 a na podujatí sú stále bez prehry.Piaty hráč sveta Daniil Medvedev zdolal Caspera Ruuda 6:3, 7:6 (6), keď si pripísal až 34 víťazných úderov a 13 es. Karen Chačanov predtým nedal šancu Viktorovi Durasovicovi a zdolal ho suverénne v dvoch setoch 6:2 a 6:1.Ďalej ide aj Veľká Británia po triumfe 3:0 nad Moldavskom v C-skupine. Dan Evans i Cameron Norrie si hladko poradili so svojimi súpermi a Briti uspeli aj v záverečnej štvorhre. Ostrovanom pomohla k prvenstvu v skupine prehra Bulharska s Belgickom 1:2.Z hry o postup vypadli Nemci, ktorí v F-skupine nestačili na Kanadu a prehrali 1:2. Denis Shapovalov pripravil Alexandrovi Zverevovi už tretiu prehru na turnaji, keď ho zdolal jasne 6:2 a 6:2. Jan-Lennard Struff síce pokoril Felixa Augera-Aliassima 6:1, 6:4, no Kanaďania o svojej výhre rozhodli v debli.