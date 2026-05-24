< sekcia Šport
Briti prehrali s Lotyšskom 0:6 a zostúpili do I. divízie MS
Na šampionáte vo Švajčiarsku sú po nedeľnej hladkej prehre s Lotyšskom 0:6 naďalej bez bodu a už s istotou skončia na poslednom mieste tabuľky A-skupiny.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Zürich 24. mája (TASR) - Hokejisti Veľkej Británie po roku vypadli z elitnej kategórie MS. Na šampionáte vo Švajčiarsku sú po nedeľnej hladkej prehre s Lotyšskom 0:6 naďalej bez bodu a už s istotou skončia na poslednom mieste tabuľky A-skupiny.
V poslednom zápase sa síce ešte Briti môžu dotiahnuť na Maďarsko, s ním však prehrali vzájomný zápas a tak sa v roku 2027 predstavia iba v A-skupine I. divízie MS. Lotyši hladkým triumfom zvýraznili svoju nádej na postup do štvrťfinále. Po príchode zo zámoria sa hneď vo svojom prvom dueli blysol Eduards Tralmaks tromi bodmi (1+2). Druhé čisté konto na turnaji zaznamenal brankár Kristers Gudevskis.
Briti odohrajú svoj záverečný duel v skupine v pondelok o 20.20 h proti Nemecku, Lotyši o deň neskôr v utorok o 12.20 h proti Maďarsku.
Lotyši potvrdili rolu favorita prvýkrát po desiatich minútach hry, keď vydarenú kombináciu druhej útočnej formácie zakončil presne Dzierkals. Už o necelé štyri minúty neskôr sa k odrazenému puku dostal medzi kruhmi Smirnovs a prestrelil brankára Robsona - 0:2. Trojgólovú periódu zavŕšil 42 sekúnd pred sirénou Balcers, pre ktorého to bol už šiesty presný zásah na turnaji. V prostrednej časti pridal pobaltský tím ďalšie tri góly a definitívne zlomil súpera, ktorý nedokázal prekonať Gudlevskisa ani raz.
tabuľka A-skupiny:
1. Švajčiarsko 6 6 0 0 0 35:5 18*
2. Fínsko 5 5 0 0 0 24:5 15*
3. Rakúsko 5 3 0 0 2 14:20 9
4. Lotyšsko 6 3 0 0 3 16:16 9
-----------------------------------------
5. Nemecko 6 2 0 1 3 17:19 7
6. USA 5 1 1 0 3 14:17 5
7. Maďarsko 5 1 0 0 4 10:23 3
-----------------------------------------
8. Veľká Británia 6 0 0 0 6 4:29 0**
* - postup do štvrťfinále
** - zostup do A-skupiny I. divízie
V poslednom zápase sa síce ešte Briti môžu dotiahnuť na Maďarsko, s ním však prehrali vzájomný zápas a tak sa v roku 2027 predstavia iba v A-skupine I. divízie MS. Lotyši hladkým triumfom zvýraznili svoju nádej na postup do štvrťfinále. Po príchode zo zámoria sa hneď vo svojom prvom dueli blysol Eduards Tralmaks tromi bodmi (1+2). Druhé čisté konto na turnaji zaznamenal brankár Kristers Gudevskis.
Briti odohrajú svoj záverečný duel v skupine v pondelok o 20.20 h proti Nemecku, Lotyši o deň neskôr v utorok o 12.20 h proti Maďarsku.
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
Veľká Británia - Lotyšsko 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)
Góly: 10. Dzierkals (Egle, Tralmaks), 14. Smirnovs (Tumanovs, Vilmanis), 20. Balcers (Smirnovs, Mamčics), 23. Tralmaks (Balcers, Šmits), 37. Egle (Tralmaks), 39. Krastenbergs (Vilmanis, Šmits). Rozhodcovia: Borga (Švaj.), MacFarlane (USA) – Hautamäki (Fín.), Rey (USA), vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 8071 divákov
V. Británie: Robson (41. Bowns) – Halbert, Richardson, Brown, Steele, Clements, Tetlow, Jenion – C. Neilson, Waller, Kirk – Dowd, Betteridge, Perlini – Harewood, L. Neilson, Lachowicz – Curran, Shudra, Davies – Hopkins
Lotyšsko: Gudlevskis – Cibulskis, Šmits, Freibergs, Andžans, Zile, Mamčics, Tumanovs – Smirnovs, Vilmanis, Balcers – Egle, Tralmaks, Dzierkals – Batna, Andersons, Krastenbergs – Skrastinš, Lapinskis, Prohorenkovs – Buncis
Veľká Británia - Lotyšsko 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)
Góly: 10. Dzierkals (Egle, Tralmaks), 14. Smirnovs (Tumanovs, Vilmanis), 20. Balcers (Smirnovs, Mamčics), 23. Tralmaks (Balcers, Šmits), 37. Egle (Tralmaks), 39. Krastenbergs (Vilmanis, Šmits). Rozhodcovia: Borga (Švaj.), MacFarlane (USA) – Hautamäki (Fín.), Rey (USA), vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 8071 divákov
V. Británie: Robson (41. Bowns) – Halbert, Richardson, Brown, Steele, Clements, Tetlow, Jenion – C. Neilson, Waller, Kirk – Dowd, Betteridge, Perlini – Harewood, L. Neilson, Lachowicz – Curran, Shudra, Davies – Hopkins
Lotyšsko: Gudlevskis – Cibulskis, Šmits, Freibergs, Andžans, Zile, Mamčics, Tumanovs – Smirnovs, Vilmanis, Balcers – Egle, Tralmaks, Dzierkals – Batna, Andersons, Krastenbergs – Skrastinš, Lapinskis, Prohorenkovs – Buncis
Lotyši potvrdili rolu favorita prvýkrát po desiatich minútach hry, keď vydarenú kombináciu druhej útočnej formácie zakončil presne Dzierkals. Už o necelé štyri minúty neskôr sa k odrazenému puku dostal medzi kruhmi Smirnovs a prestrelil brankára Robsona - 0:2. Trojgólovú periódu zavŕšil 42 sekúnd pred sirénou Balcers, pre ktorého to bol už šiesty presný zásah na turnaji. V prostrednej časti pridal pobaltský tím ďalšie tri góly a definitívne zlomil súpera, ktorý nedokázal prekonať Gudlevskisa ani raz.
tabuľka A-skupiny:
1. Švajčiarsko 6 6 0 0 0 35:5 18*
2. Fínsko 5 5 0 0 0 24:5 15*
3. Rakúsko 5 3 0 0 2 14:20 9
4. Lotyšsko 6 3 0 0 3 16:16 9
-----------------------------------------
5. Nemecko 6 2 0 1 3 17:19 7
6. USA 5 1 1 0 3 14:17 5
7. Maďarsko 5 1 0 0 4 10:23 3
-----------------------------------------
8. Veľká Británia 6 0 0 0 6 4:29 0**
* - postup do štvrťfinále
** - zostup do A-skupiny I. divízie