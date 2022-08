Briti na ME v štafete 4x100 m po 32 rokoch vylepšili rekord šampionátu

Španielsky atlét Mariano Garcia sa teší zo zisku zlatej medaily v behu mužov na 800 m na ME v atletike v Mníchove 21. augusta 2022. Foto: TASR/AP

Ukrajinka Jaroslava Mahučichová (uprostred) získala zlatú medailu v skoku žien do výšky na ME v atletike v Mníchove 21. augusta 2022. Striebro si vybojovala Marija Vukovičová (vpravo) z Čiernej Hory a bronz Srbka Angelina Topičová (vľavo). Foto: TASR/AP

ME v Mníchove - finálové výsledky:



Muži



800 m:

1. Mariano Garcia (Šp.) 1:44,85 min

2. Jake Wightman (V. Brit.) 1:44,91

3. Mark English (Ír.) 1:45,19

4. Andreas Kramer (Švéd.) 1:45,38

5. Benjamin Robert (Fr.) 1:45,42

6. Ben Pattison (V. Brit.) 1:45,63



10.000 m:

1. Yemaneberhan Crippa (Tal.) 27:46,13 min

2. Zerei Kbrom Mezngi (Nór.) 27:46,94

3. Yann Schrub 27:47,13

4. Jimmy Gressier (obaja Fr.) 27:49.84

5. Pietro Riva (Tal.) 27:50,51

6. Efrem Gidey (Ír.) 27:59,22



4x100 m:

1. Veľká Británia (Jeremiah Azu, Zharnel Hughes, Jona Efoloko, Nethaneel Mitchell-Blake) 37,67 s - rekord šampionátu

2. Francúzsko (Méba Mickaël Zeze, Pablo Mateo, Ryan Zeze, Jimmy Vicaut) 37,94

3. Poľsko (Adrian Brzeziňski, Przemyslaw Slowikowski, Patryk Wykrota, Dominik Kopeč) 38,15

4. Holandsko 38,25, 5. Švajčiarsko 38,36, 6. Belgicko 39,01



oštep:

1. Julian Weber (Nem.) 87,66 m

2. Jakub Vadlejch (ČR) 87,28

3. Lassi Etelätalo (Fín.) 86,44

4. Vítězslav Veselý (ČR) 84,36

5. Toni Kuusela (Fín.) 80,20

6. Patriks Gailums (Lot.) 78,82





Ženy



100 m prek.:

1. Pia Skrzyszowská (Poľ.) 12,53 s

2. Luca Kozáková (Maď.) 12,69

3. Ditaji Kambundjiová (Švajč.) 12,74

4. Nadine Visserová (Hol.) 12,75

5. Sarah Lavinová (Ír.) 12,86

6. Mette Graversgardová (Dán.) 12,99



4x100 m:

1. Nemecko (Alexandra Burghardtová, Lisa Mayerová, Gina Lückenkemperová, Rebekka Haaseová) 42,34 s

2. Poľsko (Pia Skrzyszowská, Anna Kielbasiňská, Marika Popowiczowá-Drapalová, Ewa Swobodová) 42,61

3. Taliansko (Zaynab Dossová, Dalia Kaddariová, Anna Bongiorniová, Alessia Paveseová) 42,84

4. Španielsko 43,03, 5. Holandsko 43,03, 6. Belgicko 43,98



výška:

1. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 195 cm

2. Marija Vukovičová (ČH) 195

3. Angelina Topičová (Srb.) 193

4. Britt Weermannová (Hol.) 193

5. Iryna Heraščenková (Ukr.) 193

6. Marie-Laurence Jungfleischová (Nem.) 190





Mníchov 22. augusta (TASR) - Britskí šprintéri triumfovali na atletických ME v štafete na 4x100 m, keď po 32 rokoch prekonali rekord šampionátu. Štvorica Jeremiah Azu, Zharnel Hughes, Jona Efoloko a Nethaneel Mitchell-Blake zabehla v nedeľu v Mníchove 37,67 s. Predchádzajúci najlepší výkon podujatia mali na konte Francúzi zo Splitu 1990 (37,79).V rovnakej disciplíne žien získali zlato Nemky v zložení Alexandra Burghardtová, Lisa Mayerová, Gina Lückenkemperová a Rebekka Haaseová. Domáce šprintérky využili zaváhanie favorizovaných Britiek, ktorým nevyšla odovzdávka, a cieľom prešli v čase 42,34. Striebro získali Poľky, v ktorých tíme nastúpila na prvom úseku aj Pia Skrzyszowská. Tá pritom iba hodinu a pol predtým získala zlato v behu na 100 m prek. časom 12,53 s.Na osemstovke uspel Španiel Mariano Garcia výkonom 1:44,85 a získal druhé zlato v sezóne z vrcholného podujatia. V marci uspel na halových MS v Belehrade. Garciovi v tesnom súboji podľahol nečakaný majster sveta z Eugene na 1500 m Brit Jake Wightman.Oštep mužov vyhral na radosť domácich divákov Julian Weber hodom dlhým 87,66 m. Dokázal zdolať Čecha Jakuba Vadlejcha, ktorému patril európsky výkon roka a bol aj jediným oštepárom zo "starého kontinentu" na stupňoch víťazov na MS v Eugene.Ukrajinke Jaroslave Mahučichovej stačilo na prvenstvo vo výške 195 cm. Na pokusy zdolala Mariju Vukovičovú, ktorá vybojovala pre Čiernu Horu historicky prvú medailu z ME. Bronz získala iba 17-ročná Angelina Topičová zo Srbska. Beh na 10.000 m rozhodol vo svoj prospech na poslednej stovke Talian Yemaneberhan Crippa (27:46,13 min).Najúspešnejšou krajinou podujatia sa stalo Nemecko so siedmimi najcennejšími kovmi. Briti získali o jedno zlato menej.