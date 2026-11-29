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Briti zdolali Švajčiarov, Slováci už nemôžu postúpiť
Slovákov tak čaká na prelome júla a augusta 2027 tretia fáza predkvalifikácie ME 2029, ktorej sa zúčastnia všetky doteraz neúspešné tímy.
Autor TASR
Newcastle upon Tyne 29. novembra (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia stratila šancu na postup do kvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Rozhodlo o tom víťazstvo Veľkej Británie nad Švajčiarskom 85:82 v nedeľňajšom stretnutí E-skupiny, čím si už v predstihu zabezpečila postupové miesto z druhej fázy predkvalifikácie.
Slovákov tak čaká na prelome júla a augusta 2027 tretia fáza predkvalifikácie ME 2029, ktorej sa zúčastnia všetky doteraz neúspešné tímy. Hrať sa bude systémom doma-vonku o jednu miestenku z každej skupiny.
Zverenci trénera Olivera Vidina zatiaľ v druhej fáze predkvalifikácie ME 2029 neuspeli, v tabuľke E-skupiny sú na poslednej priečke s bilanciou dvoch prehier. Vo februári 2027 nastúpia na domáci duel s Veľkou Britániou a túto časť predkvalifikácie uzatvoria súbojom na palubovke Švajčiarska.
Slováci sa zatiaľ v ére samostatnosti nepredstavili na záverečnom turnaji ME alebo MS. ME 2029 sa za účasti 24 tímov uskutočnia v Estónsku, Grécku, Španielsku a Slovinsku.
druhá fáza predkvalifikácie ME 2029 - E-skupina:
Veľká Británia - Švajčiarsko 85X:82 (44:38)
tabuľka E-skupiny:
1. V. Británia 3 3 0 292:229 6*
2. Švajčiarsko 3 1 2 252:279 4
3. SLOVENSKO 2 0 2 156:192 2
* postup do kvalifikácie ME 2029
ďalší program v E-skupine druhej fázy predkvalifikácie ME 2029:
štvrtok 25. februára 2027: SLOVENSKO - Veľká Británia
nedeľa 28. februára 2027: Švajčiarsko - SLOVENSKO
Slovákov tak čaká na prelome júla a augusta 2027 tretia fáza predkvalifikácie ME 2029, ktorej sa zúčastnia všetky doteraz neúspešné tímy. Hrať sa bude systémom doma-vonku o jednu miestenku z každej skupiny.
Zverenci trénera Olivera Vidina zatiaľ v druhej fáze predkvalifikácie ME 2029 neuspeli, v tabuľke E-skupiny sú na poslednej priečke s bilanciou dvoch prehier. Vo februári 2027 nastúpia na domáci duel s Veľkou Britániou a túto časť predkvalifikácie uzatvoria súbojom na palubovke Švajčiarska.
Slováci sa zatiaľ v ére samostatnosti nepredstavili na záverečnom turnaji ME alebo MS. ME 2029 sa za účasti 24 tímov uskutočnia v Estónsku, Grécku, Španielsku a Slovinsku.
druhá fáza predkvalifikácie ME 2029 - E-skupina:
Veľká Británia - Švajčiarsko 85X:82 (44:38)
tabuľka E-skupiny:
1. V. Británia 3 3 0 292:229 6*
2. Švajčiarsko 3 1 2 252:279 4
3. SLOVENSKO 2 0 2 156:192 2
* postup do kvalifikácie ME 2029
ďalší program v E-skupine druhej fázy predkvalifikácie ME 2029:
štvrtok 25. februára 2027: SLOVENSKO - Veľká Británia
nedeľa 28. februára 2027: Švajčiarsko - SLOVENSKO