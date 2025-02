Britschgi získal zlato na MS v krasokorčuľovaní

muži - konečné poradie: 1. Lukas Britschgi (Švaj.) 267,09 b., 2. Nikolaj Memola (Tal.) 262,61, 3. Adam Siao Him Fa (Fr.) 257,99, 4. Nika Egadze (Gruz.) 243,87, 5. Matteo Rizzo (Tal.) 241,21, 6. Deniss Vasiľjevs (Lotyš.) 239,70, ..., 12. Adam HAGARA (SR) 224,14

Tallinn 1. februára (TASR) - Švajčiarsky krasokorčuliar Lukas Britschgi si prvýkrát v kariére vybojoval titul majstra Európy. Na šampionáte v estónskom Tallinne ovládol kategóriu mužov s 267,09 bodu. Striebro získal Talian Nikolaj Memola a pódium doplnil obhajca zlatej medaily Adam Siao Him Fa z Francúzska. Slovenský reprezentant Adam Hagara obsadil konečnú 12. priečku.Britschgi získal druhý cenný kov na veľkom podujatí, v roku 2023 sa tešil z bronzu na ME vo fínskom Espoo. Na čelo poradia sa vďaka najlepšej voľnej jazde vyšvihol až z ôsmej priečky po krátkom programe. Poskočil aj Memola, ktorý figuroval na piatom mieste. Najväčší favorit Siao Him Fa, ktorý triumfoval na kontinentálnom šampionáte predošlé dva roky za sebou, sa vo voľnej jazde nevyhol zrážke bodov a napokon si musí vystačiť s bronzom.Hagara predviedol svoju voľnú jazdu na hudbu Jamesa Bonda čisto a bez väčších pochybení. Pred podujatím ašpiroval na najlepšiu desiatku, no so 224,14 bodmi mu to napokon vystačilo na 12. pozíciu. Za svojím osobným maximom z októbrového Memoriálu Ondreja Nepelu zaostal o necelých tri a pol bodu. "S" zhodnotil Hagara pre Slovenský krasokorčuliarsky zväz.Pre 18-ročného reprezentanta to bol štvrtý štart na seniorských ME. Vo svojej premiérovej účasti v roku 2022 skončil 25., o rok neskôr bol 18. a vlani sa umiestnil na 11. priečke. Na minuloročných juniorských MS získal bronz. Jeho ďalším cieľom bude pracovať na štvoritom skoku, ktorý mú dosiaľ v repertoári chýba.Slovensko v Tallinne zastupovali aj Vanesa Šelmková, ktorá obsadila medzi sólistkami 20. miesto a tanečný pár Mária Sofia Pucherová, Nikita Lysak, ktorým ušiel postup do finále o dve pozície. V ich kategórii sa z majstrovského titulu tešili Charlene Guignardová a Marco Fabbri z Talianska, v športových dvojiciach triumfovali Nemci Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin a medzi ženami domáca Niina Petrokinová.