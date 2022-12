Britská asociácia dostala pokutu za zákaz štartu Rusov a Bielorusov

Londýn 7. decembra (TASR) - Britská tenisová asociácia (LTA) dostala pokutu 820.000 libier (950.000 eur) od Asociácie tenisových profesionálov (ATP) za to, že neumožnila hráčom z Ruska a Bieloruska účasť na viacerých turnajoch vrátane grandslamu vo Wimbledone. LTA im zakázala štart v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajine.



Hráči dostali zákaz účasti na letných trávnatých turnajoch vo Veľkej Británii. LTA vo svojom vyjadrení v reakcii na pokutu uviedla, že "je verdiktom ATP hlboko sklamaná". Informovala o tom televízna spoločnosť ABC News.



ATP v apríli uviedla, že jednostranné rozhodnutie vylúčiť z Wimbledonu ruských a bieloruských hráčov bolo nespravodlivé a mohlo by potenciálne vytvoriť precedens aj v budúcnosti. Britská štátna tajomníčka pre digitálne technológie, kultúru, médiá a šport Michelle Donelanová v stredu uviedla, že väčšina medzinárodnej športovej komunity odsúdila inváziu ruského prezidenta Vladimíra Putina na Ukrajinu.



"Spojené kráľovstvo prevzalo vedúcu úlohu vo svete pri vytváraní tejto reakcie," povedala Donelanová a ďalej uviedla: "Je nám jasné, že šport sa nemôže využívať na legitimizáciu tejto smrtiacej invázie a že športovcom reprezentujúcim Rusko alebo Bielorusko by malo byť zakázané súťažiť v iných krajinách."



Donelanová je nespokojná s tým, že tenisové federácie povoľujú ruským a bieloruským športovcom zúčastňovať sa na podujatiach na tenisovom okruhu. "Toto je nesprávny krok zo strany ATP a WTA. Naliehavo ich vyzývam, aby sa dôkladne zamysleli nad posolstvom, ktoré tým vysielajú, a aby to prehodnotili," dodala poslankyňa Dolnej snemovne britského parlamentu.