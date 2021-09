Britská kvalifikantka Raducanuová sa stala víťazkou ženskej dvojhry

Osemnásťročná britská tenistka Emma Raducanuová sa stala prvou kvalifikantkou, ktorá si zahrá grandslamové finále. Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - finále:



Emma Raducanuová (V. Brit.) - Leylah Fernandezová (Kan.) 6:4, 6:3

New York 12. septembra (TASR) - Osemnásťročná britská tenistka Emma Raducanuová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Vo finále v dueli dvoch nenasadených tínedžeriek zdolala Kanaďanku Leylah Fernandezovú 6:4, 6:3. Raducanuová je prvou hráčkou v histórii, ktorá to z kvalifikácie dotiahla až ku grandslamovému titulu.Na ceste k životnému úspechu nestratila v desiatich zápasoch ani jediný set. Raducanuová je prvou britskou víťazkou jedného z podujatí veľkej štvorky od roku 1977, keď Virginia Wadeová triumfovala vo Wimbledone. Zároveň je najmladšou grandslamovou šampiónkou od roku 2004, keď na tráve All England Clubu vybojovala trofej Ruska Maria Šarapovová. Raducanuová si z New Yorku odnáša prémiu 2,5 milióna USD pred zdanením. Do svetového rebríčka WTA si pripíše 2040 bodov, ktoré ju katapultujú z druhej stovky až na 23. miesto.Devätnásťročná Fernandezová nenadviazala na svoju krajanku Biancu Andreescuovú, ktorá vyhrala ženského singla na US Open v roku 2019. Postupom do finále však dosiahla najlepší výsledok v kariére. V priebehu turnaja vyradila obhajkyňu titulu Japonku Naomi Osakovú, Ukrajinku Jelinu Svitolinovú i bývalú svetovú jednotku Nemku Angelique Kerberovú. Aj Fernandezová v rebríčku poskočí do tretej svetovej desiatky.Naposledy sa v grandslamovom finále predstavili dve násťročné tenistky v septembri 1999, keď vtedy sedemnásťročná Američanka Serena Williamsová zvíťazila na US Open nad osemnásťročnou Švajčiarkou Martinou Hingisovou. Súboj medzi Raducanuovou a Fernandezovou priniesol od úvodných minút skvelý tenis plný strhujúcich výmen, obe tenistky hrali s veľkou intenzitou. Lepšie začala Raducanuová, ktorá sa po brejku v druhom geme ujala vedenia 2:0. Fernandezová vyrovnala na 2:2, no v koncovke slávila úspech Raducanuová, ktorá za stavu 5:4 po víťaznom forhendovom longlajne premenila štvrtý setbal.Britka hrala agresívne, v dlhých výmenách dokázala zatlačiť Fernandezovú do defenzívy. Rovnako ak v predchádzajúcich zápasoch ťažila z výborného pohybu po dvorci. Na začiatku druhého setu nevyužila Raducanuová tri brejkbaly a za stavu 1:1 prišla o servis. Britka sa rýchlo zmobilizovala, následne získala štyri gemy za sebou a za stavu 5:2 mala k dispozícii dva mečbaly. Fernandezová však potvrdila povesť veľkej bojovníčky, odvrátila ich a znížila na 3:5. V deviatom geme si Raducanuová oškrela koleno a pri brejkbale súperky musela požiadať o ošetrenie. Po návrate na kurt odvrátila dva brejkbaly a vďaka esu premenila tretí mečbal. Doposiaľ poslednou Britkou, ktorá vyhrala US Open, bola v roku 1968 Wadeová." uviedla Raducanuová vo svojom príhovore.Fernadezová počas slávnostného ceremoniálu neskrývala dojatie. "