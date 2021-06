Britská polícia pátra po mužovi, ktorý po zápase vrazil autom do ľudí

Londýn 19. júna (TASR) - Britská polícia pátra po mužovi, ktorý v piatok strieľal zo vzduchovej pištole a vrazil autom do ľudí zhromaždených pri krčme v strednom Anglicku, kde sledovali zápas Anglicka a Škótska v rámci Majstrovstiev Európy vo futbale (EURO 2020). V sobotu o tom informovala tlačová agentúra AP.



Zranenia utrpeli štyria ľudia, žiaden z nich nie je v život ohrozujúcom stave, uviedla v sobotu polícia centrálnej oblasti Anglicka Midlands.



Podľa polície vodič strieborného automobilu značky Volvo strieľal zo vzduchovej pištole BB a potom narazil do ľudí pri pube Gigmill v meste Stourbridge, 200 kilometrov severozápadne od Londýna. Vodič to urobil krátko po tom, čo sa futbalový zápas v piatok neskoro večer skončil. Anglicko a Škótsko, historickí futbaloví súperi, remizovali 0:0.



V nemocnici liečia muža a ženu vo veku po dvadsiatke so závažnými poraneniami nôh a dve ženy s menej vážnymi zraneniami.



Polícia uviedla, že podľa jej presvedčenia išlo o "cielený útok" a po vodičovi, ktorý ušiel pešo, pátra.