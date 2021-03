Britská vláda finančne podporí futbalovú kandidatúru na MS 2030

Londýn 2. februára (TASR) – Britská vláda podporí sumou 2,8 milióna libier (3,2 mil. eur) spoločnú kandidatúru s Írskom na usporiadanie majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2030. Informovala o tom anglická Futbalová asociácia na svojom webe.



"Nesmierne túžime po tom, aby sa futbal v roku 2030 vrátil domov. Som presvedčený, že je to správne miesto. Táto krajina je predsa kolískou futbalu a možnosť usporiadať takéto podujatie by pre ňu bolo jednoducho úžasné," povedal britský predseda vlády Boris Johnson na margo spoločnej kandidatúry Anglicka, Škótska, Walesu, Severného Írska a Írska.



Futbalové asociácie jednotlivých krajín budú v nasledujúcich mesiacoch spoločne vyhodnocovať všetky pre a proti. Oficiálnu ponuku Medzinárodnej futbalovej federácii by mali podať v roku 2022. Anglicko usporiadalo záverečný šampionát v roku 1966, keď ho dosiaľ jedinýkrát aj vyhralo. Uchádzalo sa oň aj v roku 2018, no prednosť dostalo Rusko. Spoločnú kandidatúru už skôr avizovalo Španielsko s Portugalskom, či koalícia juhoamerických štátov Uruguaj, Argentína, Čile a Paraguaj. Rozhodnutie o dejisku podujatia padne v roku 2024.