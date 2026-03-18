Britská vláda opäť tlačí na Abramoviča pre peniaze za predaj Chelsea
Abramovič predal klub v máji 2022 po invázii Ruska na Ukrajinu.
Autor TASR
Londýn 18. marca (TASR) - Britská vláda chce údajne vykonať ďalší krok v snahe donútiť bývalého majiteľa FC Chelsea Romana Abramoviča, aby naplnil svoj sľub a venoval peniaze za predaj futbalového klubu na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu.
Abramovič predal klub v máji 2022 po invázii Ruska na Ukrajinu. V tom čase už bol na sankčnom zozname a peniaze zostali zmrazené v britských bankách. Ruský podnikateľ sľúbil, že zisk z predaja pôjde na pomoc Ukrajine, no s britskou vládou sa nedohodol na konkrétnom adresátovi. Nezmenilo to ani ultimátum, ktoré dostal, keď mal vykonať rozhodnutie do 17. marca. „Dali sme Romanovi Abramovičovi poslednú šancu vykonať správnu vec, opäť však nedokázal naplniť svoje záväzky. Vykonáme teraz ďalšie kroky, aby sme zaistili, že sľub bude splnený,“ zverejnila britská vláda podľa AP.
