< sekcia Šport
Britská vláda plošne predĺžila otváracie hodiny barov
Duel na Aztéckom štadióne v Mexiku sa vo Veľkej Británii začne o jednej v noci.
Autor TASR
Londýn 2. júla (TASR) - Futbaloví fanúšikovia v Anglicku budú môcť sledovať osemfinálový zápas MS proti Mexiku aj v puboch. Britská vláda povolila barom a pohostinstvám predĺžiť otváracie hodiny v noci z nedele na pondelok až do 5.00 h miestneho času.
Duel na Aztéckom štadióne v Mexiku sa vo Veľkej Británii začne o jednej v noci a ak príde na predĺženie či jedenástkový rozstrel, skončiť sa môže až hlboko po tretej nadránom. Pôvodne mali podniky počas nočných zápasov anglickej reprezentácie povolené zostať otvorené len do druhej. „Futbal sa možno vracia domov, no my sa postaráme o to, aby fanúšikovia nemuseli. Celá krajina bude stáť za tímom. Do toho, Anglicko!“ uviedol britský premiér Keir Starmer podľa DPA.
Vláda rozhodla o plošnej výnimke aj preto, že jednotlivé podniky by si inak museli vybavovať osobitné povolenia od miestnych úradov a samosprávy upozornili, že už po postupe Anglicka do šestnásťfinále nebol dostatok času na spracovanie všetkých žiadostí. „Albion“ sa prebojoval do osemfinále po triumfe nad DR Kongo 2:1, ktorý dvoma gólmi zariadil kapitán Harry Kane.
Tréner reprezentácie Thomas Tuchel po postupe vyzval rodičov, aby deťom dovolili pozerať zápas s Mexikom aj napriek tomu, že ide o noc pred školským dňom. „Napíšte im ospravedlnenku do školy a nechajte ich sledovať futbal. Do školy sa chodí často, ale majstrovstvá sveta sú raz za štyri roky,“ vyjadril sa nemecký kouč. Úrad premiéra však fanúšikovské vášne krotil: „Deti by mali byť v pondelok v škole. Premiér má svoj zvyčajný pondelkový program, takže bude čeliť rovnakej dileme ako každý, či zostať hore.“ Súboj so spoluhostiteľmi šampionátu má úvodný výkop o 2.00 SELČ.
Duel na Aztéckom štadióne v Mexiku sa vo Veľkej Británii začne o jednej v noci a ak príde na predĺženie či jedenástkový rozstrel, skončiť sa môže až hlboko po tretej nadránom. Pôvodne mali podniky počas nočných zápasov anglickej reprezentácie povolené zostať otvorené len do druhej. „Futbal sa možno vracia domov, no my sa postaráme o to, aby fanúšikovia nemuseli. Celá krajina bude stáť za tímom. Do toho, Anglicko!“ uviedol britský premiér Keir Starmer podľa DPA.
Vláda rozhodla o plošnej výnimke aj preto, že jednotlivé podniky by si inak museli vybavovať osobitné povolenia od miestnych úradov a samosprávy upozornili, že už po postupe Anglicka do šestnásťfinále nebol dostatok času na spracovanie všetkých žiadostí. „Albion“ sa prebojoval do osemfinále po triumfe nad DR Kongo 2:1, ktorý dvoma gólmi zariadil kapitán Harry Kane.
Tréner reprezentácie Thomas Tuchel po postupe vyzval rodičov, aby deťom dovolili pozerať zápas s Mexikom aj napriek tomu, že ide o noc pred školským dňom. „Napíšte im ospravedlnenku do školy a nechajte ich sledovať futbal. Do školy sa chodí často, ale majstrovstvá sveta sú raz za štyri roky,“ vyjadril sa nemecký kouč. Úrad premiéra však fanúšikovské vášne krotil: „Deti by mali byť v pondelok v škole. Premiér má svoj zvyčajný pondelkový program, takže bude čeliť rovnakej dileme ako každý, či zostať hore.“ Súboj so spoluhostiteľmi šampionátu má úvodný výkop o 2.00 SELČ.