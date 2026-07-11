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Britská vláda umožnila dlhšie otváracie hodiny pre krčmy kvôli futbalu
Podľa upraveného nariadenia môžu zostať pohostinstvá v Anglicku a Walese otvorené ešte polhodinu po závere stretnutia.
Autor TASR
Londýn 11. júla (TASR) - Britská vláda umožnila krčmám vo Veľkej Británii dlhšie otváracie hodiny v reakcii na štvrťfinálový duel futbalových majstrovstiev sveta medzi Nórskom a Anglickom. Ten je na programe v sobotu 11. júla od 23.00 SELČ.
Podľa upraveného nariadenia môžu zostať pohostinstvá v Anglicku a Walese otvorené ešte polhodinu po závere stretnutia. Toto pravidlo platí v prípade neskoršieho začiatku zápasu v dôsledku vysokých teplôt. „Fanúšikovia Anglicka si zaslúžia šancu vidieť spoločne každú minútu štvrťfinále. Toto im umožňujeme. Verím, že krčmy a bary budú v sobotu večer zaplnené,“ cituje agentúra DPA ministerku pre políciu Sarah Jonesovú.
Podľa upraveného nariadenia môžu zostať pohostinstvá v Anglicku a Walese otvorené ešte polhodinu po závere stretnutia. Toto pravidlo platí v prípade neskoršieho začiatku zápasu v dôsledku vysokých teplôt. „Fanúšikovia Anglicka si zaslúžia šancu vidieť spoločne každú minútu štvrťfinále. Toto im umožňujeme. Verím, že krčmy a bary budú v sobotu večer zaplnené,“ cituje agentúra DPA ministerku pre políciu Sarah Jonesovú.