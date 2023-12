Britská vláda v 90. rokoch podporovala presun FC Wimbledon do Belfastu

Londýn 28. decembra (TASR) - Anglický futbalový klub FC Wimbledon bol v 90. rokoch blízko k presťahovaniu sa do severoírskeho Belfastu. Súhlasil s tým aj vtedajší britský premiér Tony Blair. Vyplýva to z nedávno zverejnených dobových dokumentov.



Wimbledon pôsobil v rokoch 1986-2000 v anglickej najvyššej súťaži, v roku 1988 triumfoval v FA Cupe. Zahral si aj v Európe, v roku 1995 nastúpil v letnej súťaži Intertoto Cup aj na pôde 1.FC Košice (1:1). Jeho domovský stánok Plough Lane však po tragédii na Hillsborough nespĺňal sprísnené bezpečnostné kritériá a bol označený ako nevhodný na prestavbu. Klub sa delil o štadión s Crystal Palace a hľadal nový domov. Napokon sa v roku 2004 presťahoval do nového rozrastajúceho sa mesta Milton Keynes. Fanúšikovia založili nový klub AFC Wimbledon, ktorý hrá aktuálne v štvrtej lige.



Niekdajší majiteľ Wimbledonu Sam Hammam pôvodne túžil presťahovať klub do Dublinu, no presun zamietol riadiaci orgán írskej ligy. Potom zvažoval Belfast, čo bola v tej dobe politicky citlivá záležitosť, ktorá však mala v britských vládnych kruhoch podporu. Pripravený bol už aj názov klubu Belfast United a na stole ležal projekt štadióna pre 40.000 divákov. "Ak by mal Belfast klub v anglickej Premier League, bol by to významný prelom. Mohla by sa okolo neho vybudovať silná komunita a pozitívna sila, ktorá by mohla zjednotiť rozdelené mesto," cituje BBC z dokumentu britskej vlády, ktorý mal donedávna nálepku dôverný. Myšlienka napokon stroskotala hlavne na odpore miestnych funkcionárov, ktorí sa obávali úpadku tamojšej futbalovej súťaže.