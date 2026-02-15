< sekcia Šport
Britskí skeletonisti Weston a Stoeckerová triumfovali v tímovej súťaži
Bronz si vybojovali takisto Nemci, s mankom 18 stotín skončili tretí Christopher Grotheer a Jacqueline Pfeiferová.
Autor TASR,aktualizované
Cortina d'Ampezzo 15. februára (TASR) - Britskí skeletonisti Matt Weston a Tabitha Stoeckerová získali zlato na ZOH 2026 v tímovej súťaži. Pri premiére tejto disciplíny pod piatimi kruhmi triumfovali v súčte svojich časov nad nemeckými reprezentantmi Axelom Jungkom a Susanne Kreherovou s náskokom 17 stotín sekundy. Bronz si vybojovali takisto Nemci, s mankom 18 stotín skončili tretí Christopher Grotheer a Jacqueline Pfeiferová.
Britská dvojica vytvorila v ľadovom koryte v Cortine d'Ampezzo nový rekord trate časom 1:59,36 min. Stoeckerová držala aj ten predošlý z novembra minulého roka, keď ho dosiahla spolu s Marcusom Wyattom. Weston získal na prebiehajúcej olympiáde už druhé zlato po tom, čo bral najcennejší kov aj v súťaži jednotlivcov. Nemci Jungk a Kreherová siahali na víťazstvo v singli aj v tímovej súťaži, avšak obaja sa museli dvakrát uspokojiť so striebrom.
ZOH 2026:
skeleton - tímová súťaž:
1. Matt Weston, Tabitha Stoeckerová (V. Brit.) 1:59,36 min,
2. Axel Jungk, Susanne Kreherová (Nem.) +0,17 s,
3. Christopher Grotheer, Jacqueline Pfeiferová (Nem.) +0,18,
4. Marcus Wyatt, Freya Tarbitová (V. Brit.) +0,29,
5. Čchen Wen-chao, Čao Tan (Čína) +0,57,
6. Amedeo Bagnis, Alessandra Fumagalliová (Tal.) +0,68,
7. Austin Florian, Mystique Roová (USA) +1,03,
8. Lin Čchin-wej, Liang Jü-sin (Čína) +1,30,
9. Samuel Maier, Janine Flocková (Rak.) +1,65,
10. Daniel Barefoot, Kelly Curtisová (USA) +2,07
