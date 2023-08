Britský boxer Joshua uspel aj v druhom dueli po návrate

Londýn 13. augusta (TASR) - Britský boxer Anthony Joshua zaznamenal druhé víťazstvo po návrate do profesionálneho ringu. V sobotňajšom zápase v londýnskej O2 Aréne zdolal knokautom v 7. kole Fína Roberta Heleniusa.



Pôvodne mal bývalý držiteľ titulov IBF, WBA, WBO či IBO v ťažkej váhe nastúpiť proti Dillianovi Whyteovi, no duel zrušili pre podozrenie z dopingu. Helenius zobral zápas ako náhradník iba päť dní pred jeho konaním.



Joshua v siedmom kole tvrdým úderom pravačkou trafil bradu Heleniusa, ktorý spadol na zem a rozhodca následne súboj ukončil. Tridsaťtriročný Brit, olympijský víťaz z roku 2012 v superťažkej váhe musel predtým čeliť bučaniu domáceho publika, no zápas zvládol a víťazstvom sa udržal v hre o budúci duel s Deontaym Wilderom. "Nech mi dajú ľudia pokoj, toto je môj čas v ringu. Nechajte ma robiť to, čo chcem. Heleniusovi som povedal, aby to nevzdal a prišiel znovu. Myslím si, že môže spôsobiť súperom ešte veľa problémov," povedal Joshua pre DAZN.



Bývalý dvojnásobný majster sveta v ťažkej váhe sa vrátil do profiringu v apríli, keď v Londýne zdolal Američana Jermainea Franklina po dvanástich kolách na body. Informácie pochádzajú z agentúr AP a AFP.