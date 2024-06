Britský hokejista Halbert posilnil Zvolen

Zvolen 10. júna (TASR) - Britský hokejista Nathanael Halbert sa stal novou posilou HKM Zvolen. Dvadsaťosemročný obranca pôsobil v uplynulej sezóne v Innsbrucku, ktorý účinkuje v nadnárodnej Ice Hockey League. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Halbert strávil väčšinu svojej kariéry v Kanade, kde prešiel postupne ligami QMJHL, USports a vo svojich 24 rokoch sa predstavil aj v AHL, ale ešte predtým v roku 2015 bol súčasť nováčikovského kempu Pittsburghu Penguins. Počas sezón 2019/20 a 2020/21 nastúpil v siedmich zápasoch v drese Laval Rockets (farma Montrealu Canadiens) a pripísal si v nich asistenciu a dva plusové body. Po sezóne obmedzenej koronavírusom sa presunul do domácej ligy, kde v dvoch sezónach za Coventry Blaze odohral 95 zápasov (75 bodov), a pred minulou sezónou prijal ponuku z ICEHL. Defenzívne ladený obranca sa v Innsbrucku zaradil medzi lídrov tímu. V základnej časti nastúpil v 46 dueloch a získal 19 bodov (6+13), v play off pridal dve stretnutia a zaznamenal dva góly.



"Natha sme si vyhliadli už počas MS, kde patril k absolútnym lídrom tímu. Mal najvyšší čas na ľade a najviac striedaní zo všetkých hráčov Veľkej Británie. Je to obojstranný obranca, ktorý si ale vždy najskôr splní defenzívne povinnosti a potom podporuje útok. Páči sa nám jeho dynamické korčuľovanie, dobrá povaha a schopnosť odohrať veľkú porciu minút. Zisťovali sme si o ňom podrobnejšie informácie aj v predchádzajúcich kluboch, rovnako aj jeho spätná komunikácia bola pozitívna a veľmi sa zaujímal o zázemie klubu. Potešil nás aj jeho špecificky záujem o vybavenie posilňovne, čo značí, že chce na sebe ďalej tvrdo pracovať,“ uviedol skaut Patrik Ryba pre oficiálnu webstránku klubu.



Halbert sa zúčastnil na tohtoročných MS v Česku. V drese Veľkej Británie nastúpil vo všetkých siedmich stretnutiach a pripísal si jeden gól. Briti dosiahli na šampionáte jedno víťazstvo, no napriek tomu po roku opustili elitnú kategóriu.