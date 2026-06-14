< sekcia Šport
Britský pretekár Lewis Hamilton vyhral VC Španielska
Hamilton zvíťazil premiérovo v službách Ferrari, naposledy stal na najvyššom stupni víťazov ešte v júli 2024.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Barcelona 14. júna (TASR) - Britský pretekár Lewis Hamilton na Ferrari vyhral nedeľnú Veľkú cenu Španielska šampionátu formuly 1. Vo veku 41 rokov a 158 dní sa tak stal najstarším víťazom pretekov od roku 1970. Druhé miesto obsadil jeho krajan George Russell na Mercedese, pódium doplnil ďalší Brit, a to úradujúci majster sveta Lando Norris na McLarene. Líder celkového poradia Kimi Antonelli (Mercedes) odstúpil štyri kolá pred koncom pre poruchu.
Hamilton zvíťazil premiérovo v službách Ferrari, naposledy stal na najvyššom stupni víťazov ešte v júli 2024. Scuderia sa naposledy tešila z výhry ešte v októbri 2024 zásluhou Carlosa Sainza, ktorý v tíme nie je už druhú sezónu. Sedemnásobný majster sveta Hamilton si pripísal 106. víťazstvo v kariére a prekonal tak svoj vlastný rekord. Vo vyššom veku vyhralo len šesť jazdcov, naposledy legendárny Austrálčan Jack Brabham na VC Juhoafrickej republiky v roku 1970. O dva roky predtým, na VC USA 1968, boli naposledy v najlepšej trojke traja Briti. Jazdec nad 40 rokov triumfoval naposledy v sezóne 1994, keď Hamiltonov krajan Nigel Mansell vyhral VC Austrálie. Hamiltonov víťazstvo v Barcelone malo aj symboliku - na okruhu Catalunya zaznamenal premiérovú výhru s Ferrari aj legendárny Michael Schumacher, a to v roku 1996.
Na štarte to nevyzeralo na prekvapivý priebeh pretekov. Russell, Hamilton a Antonelli si v tomto poradí postrážili svoje pozície z kvalifikácie. Zastávky v boxoch začal v 12. kole Hamilton, nasledovali ho súperi z Mercedesu a poradie na čele bolo naďalej ustálené. Na zmesi pneumatík však bol jasné od začiatku, že má Ferrari prichystanú alternatívnu stratégiu. Kým jazdci Mercedesu prezuli zo stredne tvrdej na tvrdú zmes, Hamilton začínal na mäkkej, prešiel na tvrdú a znova stál už v 28. kole. Dostal stredne tvrdú zmes pneumatík a zdalo sa, že Russella predbehne pravdepodobne „cez boxy“ a aj o víťazovi rozhodne stratégia. Svojho bývalého tímového kolegu síce obehol, kým prezúval, no sám stál počas virtuálneho safety caru spôsobeného poruchou na monoposte Fernanda Alonsa (Aston Martin) a zostal tak na čele. Zvládol aj reštart a na čerstvejších tvrdých pneumatikách ušiel Mercedesom, ktoré ešte zviedli na začiatku 61. kola súboj v prospech Antonelliho. Ten však odstúpil v nasledujúcom kole pre technickú poruchu. V rovnakom kole musel odstúpiť aj Charles Leclerc na Ferrari, ktorý na začiatku zaujal náročným manéverm na Oscara Piastriho, no jeho víkend poznačila havária v kvalifikácii. V pretekoch skončil po jazdeckej chybe a výlete do štrku. Nasledoval virtuálny safety car a po ňom len krátky úsek pretekania. Na ceste k šachovnicovej vlajke, ktorou mával ikonický srbský tenista Novak Djokovič, tak už k žiadnym zmenám nedošlo.
Napriek problémom Red Bullu s manažovaním pneumatík dosiahol štvrté miesto Max Verstappen, piaty bol Piastri na McLarene pred Francúzom Isackom Hadjarom (Red Bull). Solídne body (10) si pripísal Alpine vďaka siedmemu miestu Pierra Gaslyho a ôsmemu Francovi Colapintovi. Bodovanú desiatku uzavreli Racing Bulls v poradí Liam Lawson a Arvid Lindblad.
Hamilton zvíťazil premiérovo v službách Ferrari, naposledy stal na najvyššom stupni víťazov ešte v júli 2024. Scuderia sa naposledy tešila z výhry ešte v októbri 2024 zásluhou Carlosa Sainza, ktorý v tíme nie je už druhú sezónu. Sedemnásobný majster sveta Hamilton si pripísal 106. víťazstvo v kariére a prekonal tak svoj vlastný rekord. Vo vyššom veku vyhralo len šesť jazdcov, naposledy legendárny Austrálčan Jack Brabham na VC Juhoafrickej republiky v roku 1970. O dva roky predtým, na VC USA 1968, boli naposledy v najlepšej trojke traja Briti. Jazdec nad 40 rokov triumfoval naposledy v sezóne 1994, keď Hamiltonov krajan Nigel Mansell vyhral VC Austrálie. Hamiltonov víťazstvo v Barcelone malo aj symboliku - na okruhu Catalunya zaznamenal premiérovú výhru s Ferrari aj legendárny Michael Schumacher, a to v roku 1996.
Na štarte to nevyzeralo na prekvapivý priebeh pretekov. Russell, Hamilton a Antonelli si v tomto poradí postrážili svoje pozície z kvalifikácie. Zastávky v boxoch začal v 12. kole Hamilton, nasledovali ho súperi z Mercedesu a poradie na čele bolo naďalej ustálené. Na zmesi pneumatík však bol jasné od začiatku, že má Ferrari prichystanú alternatívnu stratégiu. Kým jazdci Mercedesu prezuli zo stredne tvrdej na tvrdú zmes, Hamilton začínal na mäkkej, prešiel na tvrdú a znova stál už v 28. kole. Dostal stredne tvrdú zmes pneumatík a zdalo sa, že Russella predbehne pravdepodobne „cez boxy“ a aj o víťazovi rozhodne stratégia. Svojho bývalého tímového kolegu síce obehol, kým prezúval, no sám stál počas virtuálneho safety caru spôsobeného poruchou na monoposte Fernanda Alonsa (Aston Martin) a zostal tak na čele. Zvládol aj reštart a na čerstvejších tvrdých pneumatikách ušiel Mercedesom, ktoré ešte zviedli na začiatku 61. kola súboj v prospech Antonelliho. Ten však odstúpil v nasledujúcom kole pre technickú poruchu. V rovnakom kole musel odstúpiť aj Charles Leclerc na Ferrari, ktorý na začiatku zaujal náročným manéverm na Oscara Piastriho, no jeho víkend poznačila havária v kvalifikácii. V pretekoch skončil po jazdeckej chybe a výlete do štrku. Nasledoval virtuálny safety car a po ňom len krátky úsek pretekania. Na ceste k šachovnicovej vlajke, ktorou mával ikonický srbský tenista Novak Djokovič, tak už k žiadnym zmenám nedošlo.
Napriek problémom Red Bullu s manažovaním pneumatík dosiahol štvrté miesto Max Verstappen, piaty bol Piastri na McLarene pred Francúzom Isackom Hadjarom (Red Bull). Solídne body (10) si pripísal Alpine vďaka siedmemu miestu Pierra Gaslyho a ôsmemu Francovi Colapintovi. Bodovanú desiatku uzavreli Racing Bulls v poradí Liam Lawson a Arvid Lindblad.