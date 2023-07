Britský reprezentant vo vodnom slalome Westley vyhral finále C1

C1 - výsledky:



finále - muži:

1. Ryan Westley (V. Brit.) 94,01 (0),

2. Miquel Trave (Šp.) +1,15 (0),

3. Václav Chaloupka +2,09 (0),

4. Jiří Prskavec (obaja ČR) +2,17 (0),

5. Timo Trummer (Nem.) +4,56 (0),

6. Benjamin Savšek (Slov.) +4,72 (4)

... semifinále: 12. Matej BEŇUŠ +5,25 (0), 18. Marko MIRGORODSKÝ +8,36 (2), 20. Alexander SLAFKOVSKÝ (všetci SR) +9,37 (4)



Krakov 2. júla (TASR) – Britský reprezentant vo vodnom slalome Ryan Westley vyhral finále C1 na Európskych hrách v Poľsku. Predviedol bezchybnú jazdu, dosiahol čas 94,01 sekundy a vďaka víťazstvu sa stal zároveň majstrom Európy. Slováci do finále nepostúpili.Westley vyrovnal svoj najväčší úspech, kontinentálny titul vybojoval aj v roku 2018 v Prahe. V nedeľu mu bol najbližšie Španiel Miquel Trave, ktorý zaostal o 1,15 sekundy a pódium doplnil Václav Chaloupka z Česka (+2,09). Najlepší piati pretekári predviedli čistú jazdu a štvrtým miestom zaujal Čech Jiří Prskavec (+2,17), ktorý je špecialista prevažne na kajak, no túto sezónu jazdí s pádlom s jedným i dvoma listami. Kanoistická jednotka a najrýchlejší muž semifinále Benajmin Savšek zo Slovinska urobil dve chyby a s mankom 4,72 s obsadil šiestu priečku.Zo Slovákov mal najbližšie k postupu medzi najlepšiu desiatku Matej Beňuš, ktorý síce predviedol čistú jazdu, no jeho čas 100,77 s stačil až na 12. miesto. K účasti vo finále mu chýbalo 79 stotín sekundy. Marko Mirgorodský mal problémy pred dvanástou bránkou a po dotyku na "devätnástke" obsadil 18. priečku. Alexander Slafkovský urobil dve chyby počas jazdy, ktoré ho stáli umiestnenie medzi najlepšou desiatkou, figuroval na 20. pozícii.