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Brno zdolalo Hradec Králové 1:0 v dohrávke 4. kola

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Na archívnej snímke vpredu hráč Trnavy Illja Čerednyčenko a hráč Brna Miloš. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Brno sa tešilo z tretieho triumfu v rade a v tabuľke sa posunulo na druhú priečku za vedúcu Slaviu Praha.

Autor TASR
Praha 2. septembra (TASR) - Futbalisti Zbrojovky Brno v bráne so Slovákom Adamom Hrdinom triumfovali v dohrávke 4. kola českej ligy nad Hradcom Králové 1:0. Víťazný gól vsietil v 60. minúte domáci Daniel Vašulín. Brno sa tešilo z tretieho triumfu v rade a v tabuľke sa posunulo na druhú priečku za vedúcu Slaviu Praha. Hradec zostal desiaty.



česká liga - dohrávka 4. kola:

FC Zbrojovka Brno - FC Hradec Králové 1:0 (0:0)

Gól: 60. Vašulín

/A. Hrdina odohral celý zápas, M. Rymarenko sedel na lavičke náhradníkov - J. Uhrinčať a F. Mielke odohrali celý zápas, S. Dancák hral do 65. min., J. Chvátal sedel na lavičke náhradníkov/
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